П'яний водій збив 3 пішоходів під Запоріжжям: є жертва
У Запорізькій області 1 вересня п'яний водій збив 3 людей. Молода жінка загинула на місці, двоє підлітків отримали важкі травми.
Як трапилась ДТП
ДТП трапилась ввечері в селі Констянтинівка. Пішоходи йшли по узбіччю, коли водій за кермом "ВАЗ" наїхав на них. Про це повідомила пресслужба поліції Запорізької області.
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27-річна жінка померла на місці. Двоє підлітків отримали важкі травми, їх забрали до лікарні. Наразі підлітки перебувають у важкому стані. Усі постраждалі є жителями Констянтинівки.
Водій був п'яним
Поліція затримала водія на місці аварії. Ним виявився 32-річний житель Мелітопольського району. Рівень алкоголю в крові водія сягав 2,12 проміле (за допустимої норми 0,2 проміле). Автівку в чоловіка вилучили.
Триває досудове розслідування.
Ймовірне місце ДТП: