У Запорізькій області 1 вересня п'яний водій збив 3 людей. Молода жінка загинула на місці, двоє підлітків отримали важкі травми.

Як трапилась ДТП

ДТП трапилась ввечері в селі Констянтинівка. Пішоходи йшли по узбіччю, коли водій за кермом "ВАЗ" наїхав на них. Про це повідомила пресслужба поліції Запорізької області.

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27-річна жінка померла на місці. Двоє підлітків отримали важкі травми, їх забрали до лікарні. Наразі підлітки перебувають у важкому стані. Усі постраждалі є жителями Констянтинівки.

Водій був п'яним

Поліція затримала водія на місці аварії. Ним виявився 32-річний житель Мелітопольського району. Рівень алкоголю в крові водія сягав 2,12 проміле (за допустимої норми 0,2 проміле). Автівку в чоловіка вилучили.

Триває досудове розслідування.

Ймовірне місце ДТП: