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      П'яний чоловік накинувся на поліцейських під Одесою: одного вдарив головою в обличчя

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      Під Одесою п'яний порушник ПДД порвав поліцейському форму та вдарив його у обличчя / Фото з відкритих джерел

      В одному з сіл Біляївського району на Одещині п’яний 56-річний чоловік накинувся на працівників поліції. У підсумку він завдав одному з правоохоронців форму та зненацька завдав удар головою в обличчя. Інцидент трапився уночі.

      Як повідомляють у пресслужбі Нацполіції у Одеській області, спершу зловмисник на автомобілі ВАЗ злісно порушував правила дорожнього руху та на вимогу правоохоронців зупинитися лише пришвидшувався.

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      Наздогнати поліцейським його вдалося лише біля будинку, де він мешкає. Тут правопорушник зупинився і намагався сховатися. На прохання надати для перевірки водійське посвідчення та документи чоловік відреагував агресивно.

      Він, зокрема, висловлював погрози у бік працівників поліції. А потім одному із них порвав формений одяг і зненацька вдарив головою в обличчя. За висновками лікарів, зловмисник перебував у стані алкогольного сп’яніння.

      Аби заспокоїти хулігана, поліцейські змушеними були застосували до нього спеціальні засоби – сльозогінний газ і кайданки. Опісля його затримали. Зараз вирішують питання про обрання йому запобіжного заходу.

      За фактом події до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками статті про погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Слідство у цій справі триває.

      До слова, наприкінці листопада також на Одещині, проте вже в обласному центрі, агресивний чоловік, озброївшись сокирою, ножем і сапкою, виліз на дах і почав кидатися камінням по вікнах і у людей. Коли ж до нього піднявся патрульний, зловмисник кинув в інспектора шифером, і той упав приблизно з 5-метрової висоти. Згодом стало відомим, що зловмисник був психічно хворим.

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      сьогодні
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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини Одеси Кримінал Аварії та ДТП Поліція Алкоголь
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