П'яний озброєний чоловік намагався пробратися на танкер, який затонув біля берегів Одеси

В Одесі правоохоронці затримали чоловіка, який намагався потрапити на затонулий танкер "Delfi", що поблизу одного з пляжів міста.

Спочатку чоловіка, який намагався траверсом дістатися танкеру "Delfi", помітили рятувальники. Вони його зупинили, але той почав чинити опір. Тож довелося викликати поліцію, повідомив прессекретар заступника міського голови Одеси Микола Покровський.

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Коли ж на місце події прибула слідчо-оперативна служба, то в чоловіка знайшли травматичну зброю та ніж.



Чоловік намагався пробратися на затонулий танкер, в нього виявили травматичний пістолет та ніж (фото: Микола Покровський)

Чому він вирішив пробратися на затонулий танкер – поки невідомо.

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