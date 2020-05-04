П'яний озброєний чоловік намагався пробратися на танкер, який затонув біля берегів Одеси
В Одесі правоохоронці затримали чоловіка, який намагався потрапити на затонулий танкер "Delfi", що поблизу одного з пляжів міста.
Спочатку чоловіка, який намагався траверсом дістатися танкеру "Delfi", помітили рятувальники. Вони його зупинили, але той почав чинити опір. Тож довелося викликати поліцію, повідомив прессекретар заступника міського голови Одеси Микола Покровський.
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Коли ж на місце події прибула слідчо-оперативна служба, то в чоловіка знайшли травматичну зброю та ніж.
Чоловік намагався пробратися на затонулий танкер, в нього виявили травматичний пістолет та ніж (фото: Микола Покровський)
Чому він вирішив пробратися на затонулий танкер – поки невідомо.
Аварія танкера "Delfi": головне
- 21 листопада 2019 року через потужний вітер у Чорному морі біля берегів Одеси зірвало з якоря танкер "Delfi" під прапором Молдови. Він був в акваторії порту "Південний".
- Рятувальники та приватний буксир намагалися евакуювати екіпаж судна, однак люди відмовилися покидати танкер.
- Рятувальній операції заважали також потужний ураган та хвилі висотою у 2-3 метри. Наступного дня членів екіпажу все ж вдалося врятувати, обійшлося без жертв.
- Зранку 22 листопада в кілометрі від берегів Одеси, у районі пляжу "Дельфін", судно сіло на мілину і перекинулося/
- ЗМІ повідомляли, що судно працювало в морі як нелегальна заправна станція. Саме тому на самому початку аварії припускали, що власник може відмовитися від танкера і просто залишити його напризволяще посеред пляжу.
- До 1 квітня 2020 року власник танкера мав право самостійно забрати його з місця аварії. Однак він цього не зробив. Тож демонтажем займеться Адміністрація морських портів України.
- Танкер "Делфі" досі залишається на місці аварії. Лише на охоронців судна потрібно щомісяця виділяти близько 64 тисяч гривень.
- Найімовірніше, танкер приберуть лише після літа.
- Місцева влада планує на літо закрити пляж, аби убезпечити відпочивальників.
- Прокуратура висунула звинувачення капітану корабля та прикордонникам.