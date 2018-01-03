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П'яний пасажир погрожував підірвати автобус міжнародного сполучення гранатою: деталі

04:11, сьогодні 432 Читать новость на русском
Чоловік погрожував підірвати гранату у автобусі
Чоловік погрожував підірвати гранату у автобусі / Поліція

В ніч на 2 грудня один з пасажирів рейсового автобуса міжнародного сполучення погрожував іншим пасажирам підірвати гранату. Він перебував у стані алкогольного сп’яніння та неадекватно себе поводив.

Через агресивного пасажира водії зробили вимушену зупинку на 182 кілометрі автодороги Київ – Чоп, поблизу села Молодіжного Пулинського району Житомирської області. Про неадекватного чоловіка одразу повідомили правоохоронців, повідомили у поліції.

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"Чоловік сів до салону транспортного засобу, що прямував до столиці, у Львові і уже за годину-другу почав чіплятись до інших пасажирів та керманичів. Ті спочатку намагались втихомирити хулігана, однак, коли він почав погрожувати підірвати усіх, водій зупинив автобус та попросив пасажирів вийти із салону у цілях безпеки", – розповів начальник Пулинського відділення поліції Віктор Лисюк.

Поліцейські затримали неадекватного пасажира. Ним виявився 21-річним жителем столиці.

"Під час його освідування зафіксовано стан сп’яніння – 1,7 проміле. Також поліцейські вилучили небезпечний предмет, що виявився, на щастя, муляжем гранати РГД-5. Призначено його експертне дослідження", – повідомив Віктор Лисюк.

Чоловік погрожував муляжем гранати РГД-5

За цим фактом було розпочато кримінальне провадження за ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Усіх очевидців інциденту було доставлено до відділення поліції для фіксації обставин події. За кілька годин потому автобус разом з пасажирами продовжив свій маршрут.

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За подібні хуліганські дії чоловікові може загрожувати покарання у вигляді як штрафу, так і обмеження волі терміном до 5 років.

Теги: Новини України Житомир Кримінальні новини
Джерело: 24 Канал
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