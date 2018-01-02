П’яний суддя намагався втекти з місця резонансної аварії у кареті швидкої: фото та відео

Поблизу Києва автомобіль Ford виїхав на смугу зустрічного руху та врізався у автомобіль Renault, який від удару вилетів в кювет і перекинувся на бік. За кермо автомобіля Ford перебував суддя Дмитро Усатов.

Зазначається, що в момент аварії суддя перебував у статті алкогольного сп’яніння. Драгер показав 1,52 проміле алкоголю в крові (допустима норма 0,2). Про це повідомляє спільнота dtp.kiev.ua.

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Попри те, що він не зазнав значних травм, суддя намагався покинути місце аварії у кареті швидкої допомоги. Однак місцеві мешканці, які опинилися на місці події, заблокували автомобіль швидкої.

Варто додати, що водій Renault з серйозними травмами був госпіталізований.