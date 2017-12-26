П'яний погляд тверезої людини: учні автошкіл випробували на собі новий гаджет

Ти вдягаєш окуляри, схожі на ті, що для підводного плавання, і раптом "п’янієш". Бачиш лише те, що попереду, все, що збоку – випадає з поля зору.

Відстань до предметів оцінити коректно ти вже не здатен. Ноги стають ватними, і тебе навіть починає нудити. Саме такий ефект дають, так звані, "п’яні окуляри" (Drunk Busters Goggles). Вони розроблені для того, щоб водії могли у тверезому стані відчути, що на них чекає, якщо надумають сісти за кермо, вживши алкоголь. Саме у автошколах в першу чергу використовують цей девайс.

У Європі водії приміряють такі окуляри під час навчання вже багато років. У нас вони з’явилися пізніше, проте за короткий період потрапили до багатьох автошкіл.

Рік тому саме ці окуляри у межах навчально-освітньої програми "Випробуй у безпеці" спільно з Всеукраїнським об’єднанням автошкіл презентувала компанія "САН ІнБев Україна". Ця програма стала частиною Національного проекту "Випив? За кермо НЕ сідай!" Це не перша така акція: виробник пива пропагує відповідальне споживання алкоголю і намагається різними способами достукатися до людей. До того були плакати з написом: "Випив? За кермо НЕ сідай!" на АЗС та на евакуаторах, що везуть понівечені автівки.

За останній рік спеціальні окуляри та програмні матеріали передали у 160 автошкіл, які загалом щороку готують більш ніж 100 тис. водіїв. У середньому на одному занятті присутні півсотні осіб. А найближчим часом планується впровадження тренінгу "Випробуй у безпеці" ще у 40-ка автошколах України.

У боротьбі з надмірним вживанням алкоголю нема миттєвого рішення, проблема потребує комплексу відповідних заходів. Цей проект розпочали для профілактики керування транспортними засобами у стані алкогольного сп’яніння,

– сказала голова Всеукраїнського об’єднання автошкіл Ілля Щербина.

Правоохоронці усвідомлюють, наскільки ефективною є така профілактика, тому програма впроваджується за цілковитого сприяння Головного сервісного центру МВС.

Приміряти "п’яні окуляри" цікаво не лише новачкам, їх охоче вдягають і досвідчені водії. На відміну від перших, вони спочатку сприймають такі окуляри доволі скептично, вважаючи, що зможуть довести здатність навіть за таких умов виконати завдання. Мовляв: "Ок, зображення гірше, але мозок насправді тверезий, так що реакція в мене все одно не притуплена!" А потім вони переконуються у тому, що насправді із викривленим зображенням не можуть діяти так, як зазвичай. Пройтися прямою лінією ще ніби можна, а от із хвилястою – вже виникають труднощі. Доторкнутися до пальця викладача теж виявляється складним завданням. Саме такий "джентльменський набір" є у автошколах, за кермо навіть на навчальному майданчику з інструктором поруч у "п’яних окулярах" учнів не пускають. Щоправда, дехто із журналістів та інструкторів все ж таки спробував проїхатися таким чином на тренувальному майданчику. З’ясувалося, що з "п’яними окулярами" ти не помічаєш, наприклад, те, що відбувається збоку. Не можеш проїхати на невеликій швидкості "змійкою", виходить тільки чіпляючи конуси. І не встигаєш об’їхати "пішохода" (перед машиною кидають пластмасовий конус), який "раптом вибігає на дорогу".

Лікарі застерігають: нібито навіть незначна кількість спиртного може призвести до трагедії. Адже процес розпаду алкоголю відбувається не одразу, ти можеш ще почуватися тверезим, але вже дорогою ці відчуття зміняться. Крім того, на самопочуття впливають й інші фактори, які не беруться до уваги: чи виспався водій перед тим, як випив алкоголь, чи не прийняв якусь пігулку, тощо. Тому відмахуватися: "Та я ж небагато випив, доїду неквапно" не варто – реакція буде вже не та, а ситуації на дорозі можуть бути найнесподіваніші. Зрештою, ти можеш бути і невинним у ДТП, а от виявлений алкоголь у крові може спричинити додаткові проблеми.

"Ми віримо в те, що ситуацію можна змінити на краще. Але для цього треба багато працювати і об’єднувати навколо цієї проблеми якомога більше людей. Дуже поширеною є думка, що проблему вирішать високі штрафи, але ми вважаємо, що для формування культури та повноцінного усвідомлення відповідальності, водіїв потрібно озброїти знаннями, які дозволять реально оцінювати небезпеку керування автомобілем під впливом алкоголю, не піддаючись багатьом, знайомим нам усім, відмовкам та самозаспокоєнням. Задля цього ми за 7 років випробували багато традиційних та інноваційних каналів комунікації, адресували відповідні меседжі різним аудиторіям: водіям, їхнім близьким, громадським активістам; залучали лідерів думок. Але весь цей час моєю мрією було запровадження повноцінного тренінгу у межах навчального курсу для водіїв, адже саме там можна не тільки отримати належний рівень уваги до матеріалу, але й обговорити питання, які виникають та контролювати засвоєння знань. Я дуже радий, що нам вдалося об’єднатися з однодумцями та разом здійснити цю мрію, хоч і не в усіх школах, але я сподіваюся – це тільки початок", – каже в.о директора ПАТ "САН ІнБев Україна" Денис Хренов.

Соціальна ініціатива: "Випив? За кермо не сідай!" триватиме, і у компанії планують збільшити кількість "користувачів" спецокулярів. Серед варіантів: дати можливість пройти тестування тим, хто купує авто у салоні, а також – клієнтам СТО. Адже зазвичай такі відвідувачі мають час, поки чекають на закінчення оформлення документів чи завершення ремонту. І, як показує досвід, водіям цікаво подивитися на світ крізь "п’яні" окуляри. А відтак, збільшиться і кількість тих, хто оцінить свої здібності керувати під шофе без ризику для себе та оточуючих.

Подивитися, як випробовують "хмільні окуляри" в тернопільських автошколах можна за посиланням.