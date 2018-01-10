П’яний зловмисник важко поранив ножем дільничного інспектора поліції на Хмельниччині

У вівторок ввечері, 9 січня, чоловік з ножем напав на дільничного інспектора поліції. Після нападу правоохоронець перебуває у важкому стані у лікарні.

Як повідомили у поліції, 25-річний дільничний перебував поза службою і ввечері повертався додому. Дорогою він зустрів компанію з чотирьох місцевих молодиків. Один з них, який мешкав на дільниці обслуговування поліцейського, попросив про розмову віч-на-віч. Старший лейтенант погодився і відійшов з ним у бік. Чоловік раптом вдарив ножем поліцейського. Поранений працівник поліції зміг повідомити про напад до чергової частини.

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Поліцейським вдалося майже одразу затримати підозрюваного. Нападником виявився 22-річний непрацюючий місцевий мешканець. Він, та його товариші, які були свідками події, перебували в стані алкогольного сп‘яніння.

Поранений працівник поліції перебуває у лікарні. Після проведеної операції стан його залишається стабільно важким.

Зловмиснику загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.