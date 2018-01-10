У Конгресі США представили "реальні масштаби загрози" з боку Росії

В оприлюдненій у середу доповіді Конгресу США автори звинувачують Росію у здійсненні тривалого наступу на демократію в себе вдома і за кордоном, і закликають до багатосторонньої стратегії протидії, починаючи із лідерства американського президента, що, як вказується у документі, бракує в особі Дональда Трампа.

Доповідь "Асиметричний напад Путіна на демократію в Росії і Європі: наслідки для національної безпеки США" представив впливовий сенатор-демократ Бен Кардин, повідомляє "Голос Америки".

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Документ, підготовлений співробітниками апарату Сенатського комітету з міжнародних відносин, став першим масштабним дослідженням стратегії і тактики, використаної Кремлем в останні два десятиліття для втручання в політичні процеси в країнах Європи і США, щоб "всіма можливими способами підірвати демократичні інституції і трансатлантичні альянси".

Як зазначають автори, "асиметричний арсенал" Путіна включає "летальну суміш звичайних військових наступів, убивств, кампаній дезінформації і кібератак в Україні та організацію путчу в Чорногорії, дезінформацію та кібератаки в Німеччині, Франції, Британії, тощо".

Ця загроза виникла задовго до того, як президент Трамп прийшов до влади, і буде існувати після того, як його адміністрація закінчить свою роботу. У той час як президент Трамп практично не діє, Путін продовжує удосконалювати свій асиметричний арсенал і шукати можливості для підриву демократичних і міжнародних інститутів, створених Сполученими Штатами і Європою за останні 70 років,

– сказав сенатор Кардин, представляючи доповідь.

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За словами Кардина, ніколи ще в американській історії настільки явна загроза національній безпеці не була така явно проігнорована президентом США.

"Це не доповідь про втручання у вибори в США. Це доповідь про те, як Росія діє в різних частинах світу", – зазначив один з авторів дослідження.

Він додав, що це перша така доповідь, опрацьована американською урядовою структурою, в якій описані "реальні масштаби загрози" з боку Росії. Без повного розуміння та усвідомлення цієї загрози, зазначив він, запобігти їй у майбутньому буде неможливо.

У звіті накреслені кроки, вжиті європейськими країнами для протидії впливу Росії, як окремими державами, так і в рамках таких організацій як НАТО і ЄС. Сполучені Штати у цьому, стверджують автори, залишились далеко позаду.

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У дослідженні містяться понад 30 рекомендацій, які, як вважає сенатор-демократ Бен Кардин, повинні бути негайно реалізовані Білим домом.

Серед іншого – президент США повинен створити міжвідомчий центр, який взяв би на себе координацію політики і вироблення відповіді на дії Кремля. Сполучені Штати також повинні розширити допомогу, яку вони надають союзникам в Європі і тим країнам, які поки що не здатні самостійно протистояти російській фінансовій, енергетичній та інформаційній агресії. Зразком для створення нової міжнародної коаліції могли б стати принципи, згідно з якими була утворена Глобальна коаліція щодо боротьби з "Ісламською державою".

Одним з найбільш ефективних інструментів автори дослідження вважають розкриття інформації про корупцію в Росії: "Міністерство фінансів США має оприлюднити будь-які дані спецслужб про корумпованість та особисті статки Путіна, збережені за кордоном, і разом з нашими європейськими союзниками вжити заходів для того, щоб відрізати Путіна і членів його найближчого оточення від доступу до світової фінансової системи".

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Сенатор Бен Кардин заявив, що президент Трамп повинен ясно усвідомлювати російську загрозу, організувати рішучу відповідь уряду США, і, як це робили інші президенти в період криз, "мобілізувати країну, діючи разом з міжнародною коаліцією для того, щоб протидіяти загрозі і захистити наші цінності".