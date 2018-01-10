США готують для Росії ядерний сюрприз, – The Guardian

Адміністрація чинного американського президента Дональда Трампа збирається послабити обмеження на використання ядерної зброї та створити нову ядерну боєголовку з зарядом малої потужності для ракет Trident.

Про це пише The Guardian з посиланням на колишнього спеціального помічника Барака Обами з контролю над озброєнням і нерозповсюдження ядерної зброї Джона Вулфстала.

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За його словами, розробка ядерних міні-бомб, про які повідомлялося ще на початку минулої осені, ведеться перш за все для стримування Росії та КНДР.

Так, нова ядерна доктрина США передбачає оснащення подібними ядерними боєголовками модифікованих ракет підводного базування Trident D5.

Як зауважив Вульфстал, "будь-яка спроба Росії або Північної Кореї використовувати ядерну зброю призведе до тяжких для них наслідків".

Крім того, у новій ядерній доктрині США, яка повинна бути опублікованою наприкінці січня, буде розширено перелік умов, за яких можливо застосування американського ядерного арсеналу. Перелік включає, зокрема, відповідь на неядерний напад з масовими жертвами та атаки на стратегічні об'єкти.

Водночас підкреслюється, що розробку ядерної боєголовки із зарядом малої потужності засновано на припущенні, що у разі конфлікту Росії та східного блоку НАТО, Москва ще до цього використає ядерне озброєння, аби компенсувати свою слабкість в інших видах зброї.