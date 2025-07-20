Готується третій раунд прямих переговорів Росії та України у Стамбулі. У Москві підтвердили, що отримали запрошення від Києва, передає 24 Канал.

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Чи готова Росія до швидкого закінчення війни?

Речник Кремля Дмітрій Пєсков у коментарі пропагандисту Зарубіну сказав, що, мовляв, Росія хоче, аби війна закінчилася швидко, але "не все залежить від неї".

Він цинічно уточнив, що для окупантів головне – досягти своїх цілей, які "зрозумілі, очевидні та незмінні".

Фактично прессекретар російського диктатора підтвердив намір загарбників й надалі докладати зусиль, аби знищити українську державність.

До слова, він також прокоментував ймовірність зустрічі Трампа і Путіна. Пєсков запевнив, що вона відбудеться. Можливо навіть задля фіксації певних значних домовленостей.

Також Пєсков розповів, якою була остання розмова лідерів. Саме після неї президент США різко змінив свою риторику – пообіцяв зброю Україні, а Росії поставив ультиматум.