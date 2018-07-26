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ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Хороша новина для геймерів: Qualcomm також готує "революційну" технологію для смартфонів

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Qualcomm готує свою відповідь Huawei у сфері мобільного геймінгу
Qualcomm готує свою відповідь Huawei у сфері мобільного геймінгу / Фото з вільних джерел

Нещодавно компанія Huawei представила технологію, яка підвищує продуктивність мобільних графічних прискорювачів, під назвою GPU Turbo. Тому не дивно, що один із найбільших виробників мобільних чіпсетів – компанія Qualcomm – вже анонсувала свою відповідь конкуренту у сфері мобільного геймінгу.

Про це повідомляє Phone Arena.

Читайте також: Qualcomm представила інноваційні 5G-модулі для мобільних пристроїв

Анонс нової технології опубліковали на сторінці офіційного аккаунта Qualcomm в китайській соцмережі Weibo. І хоча зміст тізера обмежується згадкою того, що вона зробить мобільний чіп "розумним, швидкими і холодним", інсайдери повідомляють, що мова йде саме про аналог Huawei GPU Turbo.

Анонс нової технології для мобільного геймінгу від Qualcomm
Анонс нової технології для мобільного геймінгу від Qualcomm

За наявною інформацією, Adreno Turbo від Qualcomm буде працювати за схожим принципом, як у конкурента.

Список чіпсетів з підтримкою нової технології поки невідомий. Можливо, мова йде тільки про топові процесори лінійки Snapdragon, проте не виключено, що приріст ігрової продуктивності отримають і користувачі лінійок бюджетних Snapdragon 400 і 600.

Нагадаємо, нещодавно Huawei презентувала технологію GPU Turbo. Вона забезпечує збільшення продуктивності при обробці графіки до 60%. Окрім того, поліпшення торкнеться і автономності – завдяки оптимізації енергоспоживання скорочується на 30%. Це корисна функція для користувачів, адже операції щодо обробки графіки зазвичай швидко садять акумулятор.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно.

Теги: Ґаджети Техно Ігри Huawei Qualcomm
Джерело: 24 Канал
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