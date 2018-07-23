Qualcomm представила інноваційні 5G-модулі для мобільних пристроїв
Компанія Qualcomm Technologies представила інноваційні модулі для роботи мобільних пристроїв в мережах 5 покоління. Спеціально для 5G-модема Snapdragon X50 виробник розробив перші повністю інтегровані комерційні модулі для міліметрового діапазону 5G NR mmWave та радіомодулі із підтримкою частот до 6 ГГц.
Про це повідомляє 4pda.
Це відкриває можливість до створення смартфонів та інших мобільних пристроїв із застосуванням нових технологій, але без збільшення габаритів.
Наш анонс появи перших комерційних антенних модулів 5G NR mmWave і радіомодулів з підтримкою частот до 6 ГГц для смартфонів та інших мобільних пристроїв – важлива віха для всієї галузі мобільного зв'язку. Інвестиції Qualcomm Technologies в 5G дозволили нам уявити робоче рішення для міліметрової зв'язку в форм-факторі мобільних пристроїв, що раніше вважалося неможливим, а також повністю інтегроване рішення з підтримкою частот до 6 ГГц,
– зазначив президент Qualcomm Incorporated Кріштіану Амон.
Раніше сигнали в міліметровому діапазоні не використовувалися в мобільних бездротових комунікаціях через велику кількість технічних і конструктивних складнощів, пов'язаних з матеріалами, форм-фактором, дизайном, охолодженням і нормативними вимогами до рівня випромінювання. Нові модулі Qualcomm вирішують всі ці проблеми.
Розміри модуля QTM052 mmWave у порівнянні з монетою
Модулі QTM052 mmWave працюють в парі з 5G-модемом Snapdragon X50 як єдина система, дозволяючи вирішувати проблеми використання мобільних пристроїв в міліметровому діапазоні. Модулі підтримують передові технології формування, управління і відстеження променя, які значно збільшують дальність поширення і стійкість сигналів в міліметровому діапазоні. Новинки оснащені вбудованим приймач 5G NR, інтегральною схемою управління живленням, радіокомпонентів вхідних каскадів.
Крім того, QTM052 mmWave має компактні розміри, що дозволяє використовувати до чотирьох таких модулів в одному смартфоні. Як результат, OEM-виробники зможуть робити свої ґаджети компактними і з доступом до високих швидкостей 5G NR mmWave. Вихід на ринок перших мобільних пристроїв з новими модулями можливий вже в 2019 році.
Що таке міліметровий діапазон? Частотний діапазон радіохвиль з довжиною хвилі в межах від 1 до 10 міліметрів і частотою від 30 до 300 ГГц. Міліметровий діапазон найкраще підходить для забезпечення покриття 5G в густонаселених і щільно забудованих міських районах і в приміщеннях з великим скупченням людей і техніки, а ось більш широке покриття 5G NR буде отримано при використанні діапазону частот до 6 ГГц.
Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно.