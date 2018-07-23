Qualcomm представила інноваційні 5G-модулі для мобільних пристроїв

Компанія Qualcomm Technologies представила інноваційні модулі для роботи мобільних пристроїв в мережах 5 покоління. Спеціально для 5G-модема Snapdragon X50 виробник розробив перші повністю інтегровані комерційні модулі для міліметрового діапазону 5G NR mmWave та радіомодулі із підтримкою частот до 6 ГГц.

Про це повідомляє 4pda.

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Це відкриває можливість до створення смартфонів та інших мобільних пристроїв із застосуванням нових технологій, але без збільшення габаритів.

Наш анонс появи перших комерційних антенних модулів 5G NR mmWave і радіомодулів з підтримкою частот до 6 ГГц для смартфонів та інших мобільних пристроїв – важлива віха для всієї галузі мобільного зв'язку. Інвестиції Qualcomm Technologies в 5G дозволили нам уявити робоче рішення для міліметрової зв'язку в форм-факторі мобільних пристроїв, що раніше вважалося неможливим, а також повністю інтегроване рішення з підтримкою частот до 6 ГГц,

– зазначив президент Qualcomm Incorporated Кріштіану Амон.

Раніше сигнали в міліметровому діапазоні не використовувалися в мобільних бездротових комунікаціях через велику кількість технічних і конструктивних складнощів, пов'язаних з матеріалами, форм-фактором, дизайном, охолодженням і нормативними вимогами до рівня випромінювання. Нові модулі Qualcomm вирішують всі ці проблеми.



Розміри модуля QTM052 mmWave у порівнянні з монетою

Модулі QTM052 mmWave працюють в парі з 5G-модемом Snapdragon X50 як єдина система, дозволяючи вирішувати проблеми використання мобільних пристроїв в міліметровому діапазоні. Модулі підтримують передові технології формування, управління і відстеження променя, які значно збільшують дальність поширення і стійкість сигналів в міліметровому діапазоні. Новинки оснащені вбудованим приймач 5G NR, інтегральною схемою управління живленням, радіокомпонентів вхідних каскадів.

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Крім того, QTM052 mmWave має компактні розміри, що дозволяє використовувати до чотирьох таких модулів в одному смартфоні. Як результат, OEM-виробники зможуть робити свої ґаджети компактними і з доступом до високих швидкостей 5G NR mmWave. Вихід на ринок перших мобільних пристроїв з новими модулями можливий вже в 2019 році.

Що таке міліметровий діапазон? Частотний діапазон радіохвиль з довжиною хвилі в межах від 1 до 10 міліметрів і частотою від 30 до 300 ГГц. Міліметровий діапазон найкраще підходить для забезпечення покриття 5G в густонаселених і щільно забудованих міських районах і в приміщеннях з великим скупченням людей і техніки, а ось більш широке покриття 5G NR буде отримано при використанні діапазону частот до 6 ГГц.

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