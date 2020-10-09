Рада розгляне відмову від зимового часу в Україні: що відомо
Перший заступник спікера Верховної Ради Руслан Стефанчук зареєстрував законопроєкт, який передбачає встановлення й закріплення на території України єдиного київського часу. Водночас документ пропонує відмовитися від переведення годинників на зимовий час.
Про це сам Стефанчук написав на своїй фейсбук-сторінці. За його словами, ухвалення закону забезпечить стабільний природний цикл життєдіяльності людини, а також сприятиме покращенню стану здоров’я і підвищенню працездатності населення.
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Щорічний перехід на літній час і повернення на поясний негативно впливає на здоров’я людей: погіршується самопочуття, знижується працездатність, спостерігається значне загострення хронічних хвороб,
– наголосив Стефанчук.
Віцеспікер також вважає, що його законопроєкт спрямований на протидію агресії з боку Росії. Він нагадав, що на тимчасово окупованих територіях України протиправно встановлений час держави-агресора.
"Закріплення на всій території України єдиного київського часу дасть змогу зміцнити наші безпекові позиції та сприятиме деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій", – пояснив Стефанчук.
Ба більше – Стефанчук вважає, що його ініціатива сприятиме євроінтеграційним прагненням України. Це він аргументував тим, що 84 % відсотків жителів країн ЄС проголосували за скасування переходу на літній та зимовий час, а це підтримав Європарламент.