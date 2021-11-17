У Висновках повідомляється, що в доопрацьованому варіанті законопроєкту деякі з попередніх рекомендацій Ради Європи враховано лише частково.

Також зазначається, що навіть доопрацьований законопроєкт не містить всіх положень, які мають забезпечити відповідність Європейській хартії місцевого самоврядування, зокрема в частині механізму адміністративного нагляду.

Окрім цього, Рада Європи нагально рекомендує ухвалити цей закон після ухвалення або в пакеті з новим Законом про місцеві державні адміністрації. Або Прикінцеві та перехідні положення цього законопроєкту мають відтерміновувати імплементацію положень про адміністративний нагляд до набрання чинності новим Законом про місцеві держадміністрації.

Рекомендується видалити пункт 4 статті 14, який надає право великій кількості представників і посадовців державної адміністрації брати участь і висловлювати свої думки на засіданнях Київради, районних рад та їхніх органів. Такі положення можуть виявитися рівнозначними надмірному втручанню і свого роду апріорному нагляду за актами органів місцевої влади.

Рішення про створення і межі районів має приймати міська рада. В іншому разі всі відхилення, допущені у рішенні Кабінету Міністрів України від пропозиції міської влади, мають ґрунтуватися на чітких і переконливих аргументах.