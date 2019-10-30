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      Рада не створила ТСК щодо трагедії в Одесі: у залі розпочалися сутички – відео

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      Рада провалила голосування за створення ТСК для розслідування подій 2 травня в Одесі
      Рада провалила голосування за створення ТСК для розслідування подій 2 травня в Одесі / 24 канал

      Верховна Рада України не підтримала проєкт постанови про створення тимчасової слідчої комісії, яка мала на меті займатися розслідуванням обставин трагедії 2 травня 2014 року у Будинку профспілок в Одесі. Підтримали проєкт лише 79 парламентарів.

      Натомість під час голосування 73 народні депутати висловилися проти, а ще 164 обранці утрималися.

      Важливо: Трагедія 2 травня в Одесі: у поліції оприлюднили результати розслідування

      Авторами проєкту постанови виступили депутати від "Опозиційної платформи – За життя":

      • Микола Скорик;
      • Юрій Бойко;
      • Вадим Рабінович;
      • Наталія Королевська;
      • Юрій Павленко;
      • Ілля Кива;
      • Нестор Шуфрич.

      Під час голосування постанову підтримали лише представники "Опоплатформи" усією фракцією, 32 "слуг народу" та 6 представників депутатської групи "За майбутнє".

      Після провального голосування у сесійній залі розпочалася сутичка між депутатами від "Опозиційної платформи – За життя" та "Слуги народу".

      Сутичка після голосування за проєкт постанови: дивіться відео

      Що відомо про події в Одесі 2 травня?2 травня 2014 року в Одесі відбувалися акції проукраїнських жителів міста. На активістів напали проросійські колаборанти. Конфлікт виник на вулиці Грецькій. Там під час сутичок загинули 6 людей. Потім протистояння перемістилися на Куликове поле. Там було наметове містечко так званого антимайдану. Частина антимайданівців втекли до Будинку профспілок, де спалахнула пожежа. Більшість людей задихнулася димом. Загалом у цей день загинули 48 людей, ще близько 200 зазнали поранень.

      За інформацією активістів і свідків, антимайданівцям фінансово та організаційно допомагали з Росії. Серед них також було чимало радикально налаштованих громадян Росії.

      За ці всі роки жоден з чиновників не був притягнутий до відповідальності за несвоєчасні дії під час заворушень у центрі Одеси і пожежі на Куликовому полі.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Сутички в Одесі Слуга народу Опозиційна платформа – За життя Новини Одеси
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