Радник Трампа висунув Росії нові звинувачення

Росію звинуватили у витонченій кампанії з підриву вільних та відкритих суспільств.

Таку заяву зробив радник Дональда Трампа з національної безпеки генерал-лейтенант Герберт МакМастер, повідомляє ВВС.

Він пояснив, що проти демократій Москва використовує пропаганду та дезінформацію.

Читайте також: Путін поводиться з Трампом, як зі своїм агентом, – екс-глава розвідки США

За його словами, імовірне втручання Росії у вибори в США вочевидь було загрозою національної безпеки.

"Ми маємо подивитись, що робить Росія насправді. Звичайно, нам слід протистояти дестабілізаційній поведінці Росії та витонченим кампаніям з пропаганди та дезінформації", – сказав МакМастер після представлення Трампом стратегії національної безпеки США.

Він пояснив, що зусилля Москви, спрямовані на поляризацію спільнот та зіткнення їх між собою, особливо в демократичному світі та у вільних та відкритих суспільствах.

Я вважаю, що Росія веде дуже складну підривну кампанію, щоб вплинути на нашу впевненість у демократичних інституціях, у демократичних процесах, включно з виборами,

– додав МакМастер.