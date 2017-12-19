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НОВОЛУГАНСЬКЕ НЕГОДА В УКРАЇНІ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ НОВОРІЧНІ СВЯТА

Радник Трампа висунув Росії нові звинувачення

15:41, сьогодні 1419 Читать новость на русском
Володимир Путін
Володимир Путін / Getty Images

Росію звинуватили у витонченій кампанії з підриву вільних та відкритих суспільств.

Таку заяву зробив радник Дональда Трампа з національної безпеки генерал-лейтенант Герберт МакМастер, повідомляє ВВС.

Він пояснив, що проти демократій Москва використовує пропаганду та дезінформацію.

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За його словами, імовірне втручання Росії у вибори в США вочевидь було загрозою національної безпеки.

"Ми маємо подивитись, що робить Росія насправді. Звичайно, нам слід протистояти дестабілізаційній поведінці Росії та витонченим кампаніям з пропаганди та дезінформації", – сказав МакМастер після представлення Трампом стратегії національної безпеки США.

Він пояснив, що зусилля Москви, спрямовані на поляризацію спільнот та зіткнення їх між собою, особливо в демократичному світі та у вільних та відкритих суспільствах.

Я вважаю, що Росія веде дуже складну підривну кампанію, щоб вплинути на нашу впевненість у демократичних інституціях, у демократичних процесах, включно з виборами,

– додав МакМастер.

Теги: Новини політики США Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
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