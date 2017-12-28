Радник українського міністра оконфузився з оголеним чоловіком в кадрі, – Бутусов

Радник українського міністра вийшов по відеозв'язку у прямому ефірі одного з телеканалів і під час розмови за його спиною з'явився чоловік без одягу.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook журналіст Юрій Бутусов.

Він зазначив, що включення було з готельного номера радника, в якому він живе.

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"Радник включив скайп, тримає перед собою телефон і розповідає про реформи. І тут за його спиною відчиняються двері, і з якогось приміщення в номері виходить голий чоловік, приводить себе в порядок і тупотить собі по номеру далі, так і не помітивши, що він потрапив у прямий ефір", – сказав журналіст.

Бутусов додав, що не побачив конфузу і сам радник.

Телеведуча, під час включення якої відбулося це дійство, холоднокровно говорить після ефіру: "Ну діти і собачки у нас під час прямих включень з дому часто бувають, я вже звикла, але ж цей голий був у нас в ефірі цілих десять секунд, та як так можна, до чого вже дійшло?

– додав Бутусов.

При цьому прізвище радника Бутусов не назвав.