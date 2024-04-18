Нищівна загроза․ Скільки у Росії "Кинджалів", які темпи виробництва і як протистояти ракетам

Росія продовжує атакувати ракетами й "Шахедами" цивільну інфраструктуру України. Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця заявив, що Росія вражає боєприпасами позиції ЗСУ лише в 3% випадків. За його словами, у 97% ворог влучає по цивільних містах, а також критичній інфраструктурі.

Тільки у 2024 році росіяни цілеспрямовано спрямували свої ракети на Дніпровську ГЕС та Трипільську ТЕС. Крім того, під ударом й інші об'єкти енергетичної інфраструктури. Через це Україна на всій міжнародних майданчиках буквально кричить про важливість посилення ППО. Наприклад, глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що удару по Трипільській ГЕС можна було б уникнути, якби Україна мала більше ЗРК Patriot.

Росія має широкий арсенал високоточних ракет, який застосовує для терору України. На озброєнні окупантів ракети повітряного, морського та наземного базування. Однією з найбільш смертоносних та найскладніших для перехоплення є аеробалістична ракета Х-47М2 "Кинджал".

У попередні місяці російська армія використала чимало гіперзвукових ракет "Кинджал", попри те, що запасів цих ракет в окупантів не так багато, як тих же Х-101, чи "Іскандерів", а виробництво ускладнене західними санкціями.

Про те, скільки "Кинджалів" Росія має на цей момент, які темпи виробництва Х-47М2 та як Україні протистояти цим ракетам – 24 Канал поспілкувався з представниками ГУР МО та Повітряних сил ЗСУ. Більш детально про гіперзвукову ракету "Кинджал" читайте далі в матеріалі.

Гіперзвукова, але не завжди: особливості ракети "Кинджал"

"Кинджал" відноситься до найновіших ракетних комплексів, що має Росія й був прийняти на озброєння ворогом у 2018 році. "Кинджал" подібний до ОТРК "Іскандер", яким росіяни часто атакують Україну, однак має значно більшу дальність польоту.

Заявлена дальність польоту "Кинджала", випущеного з винищувача МіГ-31К, складає 2 тисячі кілометрів. Тобто ракета, на жаль, може дістати будь-яку точку в Україні, на що не спроможний "Іскандер".

Що страшніше, час підльоту "Кинджал" до Ужгорода – найзахіднішого обласного центру України – складає менш як сім хвилин. До столиці ракета здатна підлетіти менш ніж за 4 хвилини. У жителів Харкова, щоб сховатися в укриття від "Кинджала", – немає і двох хвилин!



За скільки хвилин "Кинджал" може долетіти до різних міст України / Інфографіка 24 Каналу

Літак МіГ-31К може нести тільки один "Кинджал", а маса бойової частини ракети 500 кілограмів.

Слід зазначити, що росіяни мають ракети, маса бойових частин яких може й переважати "Кинджал". Наприклад, це надзвукова протикорабельна ракета Х-22 , якою Росія у 2022 році знищила ТЦ у Кременчуці та у січні 2023-го спопелила багатоповерхівку Дніпра.

Важлива особливість "Кинджала" полягає у тому, що це надзвукова ракета. Однак у момент, коли "Кинджал" безпосередньо атакує ціль, то заходить на удар вже на надзвуковій швидкості.

Дійсно, "Кинджал" може розвивати гіперзвукову швидкість. Після того як її скидає МіК-31К, вона також набирає ще і швидкість польоту літака. Однак коли ракета безпосередньо вже йде атакувати ціль, то заходить не на гіперзвуковій швидкості, а на надзвуковій. "Кинджал" стає балістичною ракетою. І в той момент, коли вона стає з гіперзвукової балістичною ракетою, то ми можемо її успішно атакувати. Безпосередньо таку роль вже виконував ЗРК Patriot,

– пояснив у коментарі 24 Каналу речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш.

Скільки "Кинджалів" застосувала Росія і який запас ракет має

Росія атакує Україну "Кинджалами" за допомогою МіГ-31К з різних областей. Зокрема, як свідчать дані Повітряних сил ЗСУ, неодноразово пуски були зафіксовані з Рязанської, Тамбовської, Нижньогородської та Астраханської областей Росії.

Восени 2023 року Росія взяла паузу на кілька місяців і практично не атакувала Україну за допомогою бомбардувальників Ту-95 й Ту-160. Крім того, окупанти не застосовували ракети морського базування типу "Калібр" і ті ж "Кинджали".



Носій ракети "Кинджал" МіГ-31К на параді до 9 травня у Москві / Фото Getty Images

Проте перед 2024 роком ворог відновив тактику масованих та комбінованих атак, до того ж почав частіше застосовувати "Кинджали":

у період з 29 грудня 2023 року до 11 квітня 2024-го Росія використала для атак 36 "Кинджалів";

у період 26 січня – 14 грудня 2023 року росіяни застосували приблизно 37 "Кинджалів".

Тобто за 4 попередні місяці росіяни використали майже стільки ж "Кинджалів", як практично за весь 2023 рік.

За період з 29 грудня 2023 року до 11 квітня 2024-го українські оборонці неба знищили щонайменше 10 "Кинджалів". Крім того, як свідчать дані Повітряних сил, під час обстрілу 21 березня 2024 росіяни атакували двома балістичними/аеробалістичними ракетами "Іскандер-М" (KN-23) /Х-47М2 "Кинджал", які теж були знищені.

Інший цікавий факт у Повітряних силах повідомили після атаки 13 січня, коли Росія застосувала 6 "Кинджалів". Тоді військові зазначили, що понад 20 усіх перелічених засобів повітряного нападу, що не потрапили в статистику збитих, не досягли своїх цілей, внаслідок активної протидії засобами радіоелектронної боротьби. У Повітряних силах натякнули, що "Кинджали" "стають дедалі гіршими та летять бозна-куди".

Скільки "Кинджалів" випустила Росія від початку повномасштабного вторгнення

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк у коментарі 24 Каналу повідомив, що станом на початок квітня 2024 року від початку повномасштабного вторгнення росіяни випустили по території України понад 80 "Кинджалів".

До цієї статистики не входять 6 "Кинджалів", якими росіяни атакували 11 квітня.

Однак точний підрахунок застосованих по території нашої держави цих аеробалістичних ракет ведуть Повітряні сили ЗСУ.

Своєю чергою командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук 24 лютого 2024 року інформував, що українські військові від початку повномасштабного вторгнення знищили 25 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал".



Російські літаки МіГ-31К на параді до 9 травня у Москві / Фото Getty Images

Андрій Черняк у коментарі 24 Каналу розповів, що станом на початок квітня, за оцінками розвідки, на озброєнні у Росії може перебувати близько 80 "Кинджалів".

Також представник ГУР МО повідомив, що Росія щомісячно виготовляє лише кілька одиниць цих ракет.

У середньому 4 – 5 ракет на місяць (виробляють росіян – 24 Канал),

– сказав Черник.

Зважаючи на дані ГУР, можна зробити висновок, що за попередні 4 місяці Росія використала понад половину "Кинджалів" від теперішнього запасу.

Також Андрій Черняк раніше інформував, що під час масованих ударів по енергетиці України росіяни використовували ракети, виготовлені останнім часом. За його словами, найближчими тижнями можлива ще одна чи дві атаки ворога. Одна з таких атак вже відбулася 11 квітня.

Не тільки ЗРК Patiot: як Україна може протистояти "Кинджалам"

До того як партнери поставили на озброєння України ЗРК Patriot, наші військові не могли протистояти "Кинджалам" наявними засобами ППО. Та, як тільки навесні 2023 року Україна отримала перші ЗРК Patriot, – ситуація змінилася. Українські військові стали першими в історії, хто зумів перехопити гіперзвукову ракету.

На жаль, тих систем ЗРК Patriot, що має Україна, замало, щоб закрити всю територію нашої країни. Що більше, цей ЗРК потрібен Україні, щоб протистояти й іншим ракетам, а також російські авіації, яка тероризує прифронтові регіони.

Наприклад, росіяни почали використовувати новітню дозвукову ракету Х-69 , якою, найімовірніше, уразили Трипільську ТЕС. Найімовірніше, система Patriot зможе боротися з Х-69, заявляв речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш.

Щодо кількості ЗРК Patiot, які потрібні Україні, дані озвучував президент Володимир Зеленський. Глава держави заявив, що Україні потрібно 25 систем Patriot, щоб закрити свою територію.

На тлі масованих атак та обстрілів Харкова, Сум та інших прифронтових регіонів Німеччина ініціювала негайний аналіз всіх наявних у світі систем батарей Patriot та інших систем ППО. До ініціативи Німеччини приєдналася Велика Британія. І 13 квітня Україна отримала позитивні новини, оскільки Німеччина ухвалила рішення передати нашій державі додатковий ЗРК Patriot.

Слід зазначити, що на озброєнні України є ще один ЗРК, тактико-технічні характеристики якого дозволяють боротися проти "Кинджалів". Мовиться про італійсько-французький ЗРК SAMP/T. Проте досі SAMP/T не мав справи з "Кинджалом".

Так, виробником заявлено, що SAMP/T може збивати балістичні ракети, але наразі у нас такої практики не було. Наразі всі такого типу ракети збивалися ЗРК Patriot. ЗРК SAMP/T не попадалися такі цілі,

– розповів Ілля Євлаш у коментарі 24 Каналу.



Російські літаки МіГ-31К з "Кинджалом" на параді до 9 травня у Москві / Фото Getty Images

Речник Повітряних сил ЗСУ розповів 24 Каналу, що теоретично на "Кинджал" можна впливати за допомогою засобів РЕБ, проте це вкрай складно.

"Кинджал" – це дуже високошвидкісна ракета, яка злітає дуже високо й потім по балістичній траєкторії безпосередньо атакує. Звичайно, що на такій швидкості досить складно вже вплинути на ракету, коли вона вже заходить на ударну траєкторію. Теоретично можна впливати засобами РЕБ на "Кинджал", але наразі про практично не доводиться говорити, оскільки у нас не було достатньо випадків, щоб казати, що можна вплинути на неї та відвести РЕБом", – розповів Євлаш.

Ілля Євлаш теж заявив, що Україні потрібно багато комплексів ЗРК Patriot, які містять у собі пускові установки й командні пункти. Крім того, речник Повітряних сил ЗСУ наголосив, що потрібно дуже багато ракет.

Ми бачимо, що ворог може випускати інколи навіть понад сто цілей різного типу. І, зокрема, ми бачили нещодавно, що Росія застосувала досить потужні та швидкісні ракети "Циркон", про які мало що відомо. Тому якраз з цією небезпекою можуть боротися комплекси Patriot,

– сказав Євлаш.

Слова речника Повітряних сил підкреслює заява президента Зеленського, який заявив, що Україні забракло ракет, щоб захистити Трипільську ТЕС. Глава держави в інтерв'ю PBS розповів, що силам ППО вдалося збити 7 з 11 ракет, які росіяни спрямували на Трипільську ТЕС. Ще 4 ракети не вдалося перехопити, оскільки не було чим.

"Перші 7 ми знищили, 4 знищили Трипілля. Чому? Тому що було ракет нуль. У нас закінчились всі ракети, які захищали Трипілля", – підкреслив Зеленський.

F-16 допоможуть у боротьбі з "Кинджалами"?

Також Україна може превентивно боротися з "Кинджалами", атакуючи російські інфраструктуру та аеродроми.

"Ми це робимо тільки нашою зброєю. Зброю партнерів ми використовуємо тільки на території України", – зазначив Євлаш.

Він додав, що Україні потрібні системи ППО, як Patriot, оскільки вони зможуть ефективно боротися проти носіїв ракет "Кинджал". Також зайвими у цій боротьбі не будуть винищувачі F-16, які Україна невдовзі має отримати від партнерів.

І самі F-16, які, зокрема, будуть виконувати стримувальну функцію у протистоянні з цими ракетоносіями,

– сказав Євлаш.

Що дає вивчення уламків ракет

Українські військові збили чимало російських "Кинджалів", завдяки чому експерти мають змогу вивчати ракети ворога. Вивченням уламків займається Київський науково-дослідний інститут судових експертиз, який, серед іншого, встановлює і тип ракет.

"Після обстрілів їхні групи виїжджають на місце, збирають там рештки від цих ракет і вже безпосередньо проводять експертизу", – сказав Євлаш.

За словами речника Повітряних сил ЗСУ, інформація від експертів, яку отримують військові, надзвичайно важлива.

"Інформацією, яку здобувають фахівці, вони діляться з нашими військовими, з нашими спецслужбами, які надалі можуть більш ефективно протидіяти такому типу ракет", – резюмував Євлаш.

Ситуацій, як з Трипільською ТЕС може стати більше

З одного боку, на Заході ніби й розуміють, що Україні критично важливо посилити ППО. Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що дешевше купити Patriot, ніж відновлювати зруйновану Росією ТЕС.



ЗРК Patriot, який здатен збивати ракети "Кинджал" / Фото Getty Images

Проте слова глави МЗС Дмитра Кулеби демонструють іншу сторону медалі, зокрема, зволікання партнерів. Очільник МЗС розповів, що його команда виявила понад 100 "вільних" ЗРК у сусідніх країнах, але ніхто не хоче дати систему навіть в оренду.

Я відчуваю, наче б'юся головою об стіну. Хоча я дипломат і мав би розбирати цю стіну цеглинку за цеглинкою. Але оскільки така дипломатія не працює, мені хочеться вдаритися об стіну. Я просто не розумію, чому цього не відбувається,

– сказав він.

Іронічності ситуації додає той факт, що поки Захід зволікає з допомогою Україні, ті ж самі партнери допомогли Ізраїлю відбити масовану атаку Ірану. Під час атаки іранців було знищено 99% цілей. Мовиться про крилаті й балістичні ракети та горезвісні для українців "Шахеди". Але США, на жаль, відразу запевнили, що не захищатиму небо над Україною, як це було у випадку з Ізраїлем.

Тому, що довше партнери України зволікатимуть, то частіше можуть ставатися випадки, як з Трипільською ГЕС, коли на перехоплення російських ракет банально немає боєприпасів.

Ілля Євлаш у коментарях медіа заявляв, що українські оборонці неба роблять максимум з тими ресурсами, які мають. Але для того, щоб відбивати російські атаки, Україні необхідні західні ракети, адже наша держава не виробляє такі боєприпаси.

Частина українців вже відчула наслідки недавніх атак Росії, зокрема Харків залишився без світла. Видання Financial Times писало з посилання на українських офіційних осіб, що збитки, які завдала Росія, не так масштабні, але гірші, ніж взимку 2022 – 2023 років. Проте найгірше може бути тільки попереду, якщо Захід в обличчі США не об'єднається довкола України вже зараз.