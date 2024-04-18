Сокрушительная угроза․ Сколько у России "Кинжалов", какие темпы производства и как противостоять ракетам

Россия продолжает атаковать ракетами и "Шахедами" гражданскую инфраструктуру Украины. Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что Россия поражает боеприпасами позиции ВСУ только в 3% случаев. По его словам, в 97% враг попадает по гражданским городам, а также критической инфраструктуре.

Только в 2024 году россияне целенаправленно направили свои ракеты на Днепровскую ГЭС и Трипольскую ТЭС. Кроме того, под ударом и другие объекты энергетической инфраструктуры. Из-за этого Украина на всей международных площадках буквально кричит о важности усиления ПВО. Например, глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что удара по Трипольской ГЭС можно было бы избежать, если бы Украина имела больше ЗРК Patriot.

Россия имеет широкий арсенал высокоточных ракет, который применяет для террора Украины. На вооружении оккупантов ракеты воздушного, морского и наземного базирования. Одной из самых смертоносных и сложных для перехвата является аэробаллистическая ракета Х-47М2 "Кинжал".

В предыдущие месяцы российская армия использовала немало гиперзвуковых ракет "Кинжал", несмотря на то, что запасов этих ракет у оккупантов не так много, как тех же Х-101, или "Искандеров", а производство затруднено западными санкциями.

О том, сколько "Кинжалов" Россия имеет на данный момент, какие темпы производства Х-47М2 и как Украине противостоять этим ракетам – 24 Канал пообщался с представителями ГУР МО и Воздушных сил ВСУ. Более подробно о гиперзвуковой ракете "Кинжал" читайте далее в материале.

Гиперзвуковая, но не всегда: особенности ракеты "Кинжал"

"Кинжал" относится к самым новым ракетным комплексам, что имеет Россия и был принят на вооружение врагом в 2018 году. "Кинжал" подобен ОТРК "Искандер", которым россияне часто атакуют Украину, однако имеет значительно большую дальность полета.

Заявленная дальность полета "Кинжала", выпущенного из истребителя МиГ-31К, составляет 2 тысячи километров. То есть ракета, к сожалению, может достать любую точку в Украине, на что не способен "Искандер".

Что страшнее, время подлета "Кинжал" до Ужгорода – самого западного областного центра Украины – составляет менее семи минут. К столице ракета способна подлететь менее чем за 4 минуты. У жителей Харькова, чтобы спрятаться в укрытие от "Кинжала", – нет и двух минут!



За сколько минут "Кинжал" может долететь до разных городов Украины / Инфографика 24 Канала

Самолет МиГ-31К может нести только один "Кинжал", а масса боевой части ракеты 500 килограммов.

Следует отметить, что россияне имеют ракеты, масса боевых частей которых может и превосходить "Кинжал". Например, это сверхзвуковая противокорабельная ракета Х-22 , которой Россия в 2022 году уничтожила ТЦ в Кременчуге и в январе 2023-го испепелила многоэтажку Днепра.

Важная особенность "Кинжала" заключается в том, что это сверхзвуковая ракета. Однако в момент, когда "Кинжал" непосредственно атакует цель, то заходит на удар уже на сверхзвуковой скорости.

Действительно, "Кинжал" может развивать гиперзвуковую скорость. После того как ее сбрасывает МиК-31К, она также набирает еще и скорость полета самолета. Однако когда ракета непосредственно уже идет атаковать цель, то заходит не на гиперзвуковой скорости, а на сверхзвуковой. "Кинжал" становится баллистической ракетой. И в тот момент, когда она становится с гиперзвуковой баллистической ракетой, то мы можем ее успешно атаковать. Непосредственно такую роль уже выполнял ЗРК Patriot,

– объяснил в комментарии 24 Каналу представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.

Сколько "Кинжалов" применила Россия и какой запас ракет имеет

Россия атакует Украину "Кинжалами" с помощью МиГ-31К из разных областей. В частности, как свидетельствуют данные Воздушных сил ВСУ, неоднократно пуски были зафиксированы из Рязанской, Тамбовской, Нижегородской и Астраханской областей России.

Осенью 2023 года Россия взяла паузу на несколько месяцев и практически не атаковала Украину с помощью бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160. Кроме того, оккупанты не применяли ракеты морского базирования типа "Калибр" и те же "Кинжалы".



Носитель ракеты "Кинжал" МиГ-31К на параде к 9 мая в Москве / Фото Getty Images

Однако перед 2024 годом враг возобновил тактику массированных и комбинированных атак, при этом начал чаще применять "Кинжалы":

в период с 29 декабря 2023 года по 11 апреля 2024-го Россия использовала для атак 36 "Кинжалов";

в период 26 января – 14 декабря 2023 года россияне применили примерно 37 "Кинжалов".

То есть за 4 предыдущих месяца россияне использовали почти столько же "Кинжалов", как практически за весь 2023 год.

За период с 29 декабря 2023 года до 11 апреля 2024-го украинские защитники неба уничтожили не менее 10 "Кинжалов". Кроме того, как свидетельствуют данные Воздушных сил, во время обстрела 21 марта 2024 года россияне атаковали двумя баллистическими/аэробаллистическими ракетами "Искандер-М" (KN-23) /Х-47М2 "Кинжал", которые тоже были уничтожены.

Другой интересный факт в Воздушных силах сообщили после атаки 13 января, когда Россия применила 6 "Кинжалов". Тогда военные отметили, что более 20 всех перечисленных средств воздушного нападения, которые не попали в статистику сбитых, не достигли своих целей, в результате активного противодействия средствами радиоэлектронной борьбы. В Воздушных силах намекнули, что "Кинжалы" "становятся все хуже и летят неизвестно куда".

Сколько "Кинжалов" выпустила Россия с начала полномасштабного вторжения

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк в комментарии 24 Каналу сообщил, что по состоянию на начало апреля 2024 года с начала полномасштабного вторжения россияне выпустили по территории Украины более 80 "Кинжалов".

В эту статистику не входят 6 "Кинжалов", которыми россияне атаковали 11 апреля.

Однако точный подсчет примененных по территории нашего государства этих аэробаллистических ракет ведут Воздушные силы ВСУ.

В свою очередь командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук 24 февраля 2024 года информировал, что украинские военные с начала полномасштабного вторжения уничтожили 25 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал".



Российские самолеты МиГ-31К на параде к 9 мая в Москве / Фото Getty Images

Андрей Черняк в комментарии 24 Каналу рассказал, что по состоянию на начало апреля, по оценкам разведки, на вооружении у России может находиться около 80 "Кинжалов".

Также представитель ГУР МО сообщил, что Россия ежемесячно производит лишь несколько единиц этих ракет.

В среднем 4 – 5 ракет в месяц (производят россиян – 24 Канал),

– сказал Черник.

Учитывая данные ГУР, можно сделать вывод, что за предыдущие 4 месяца Россия использовала более половины "Кинжалов" от нынешнего запаса.

Также Андрей Черняк ранее информировал, что во время массированных ударов по энергетике Украины россияне использовали ракеты, изготовленные в последнее время. По его словам, ближайшие недели возможна еще одна или две атаки врага. Одна из таких атак уже состоялась 11 апреля.

Не только ЗРК Patiot: как Украина может противостоять "Кинжалам"

До того как партнеры поставили на вооружение Украины ЗРК Patriot, наши военные не могли противостоять "Кинжалам" имеющимися средствами ПВО. Но, как только весной 2023 года Украина получила первые ЗРК Patriot, – ситуация изменилась. Украинские военные стали первыми в истории, кто сумел перехватить гиперзвуковую ракету.

К сожалению, тех систем ЗРК Patriot, что имеет Украина, мало, чтобы закрыть всю территорию нашей страны. Более того, этот ЗРК нужен Украине, чтобы противостоять и другим ракетам, а также российской авиации, которая терроризирует прифронтовые регионы.

Например, россияне начали использовать новейшую дозвуковую ракету Х-69 , которой, скорее всего, поразили Трипольскую ТЭС. Вероятнее всего, система Patriot сможет бороться с Х-69, заявлял представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.

Относительно количества ЗРК Patiot, которые нужны Украине, данные озвучивал президент Владимир Зеленский. Глава государства заявил, что Украине нужно 25 систем Patriot, чтобы закрыть свою территорию.

На фоне массированных атак и обстрелов Харькова, Сум и других прифронтовых регионов Германия инициировала немедленный анализ всех имеющихся в мире систем батарей Patriot и других систем ПВО. К инициативе Германии присоединилась Великобритания. И 13 апреля Украина получила положительные новости, поскольку Германия приняла решение передать нашему государству дополнительный ЗРК Patriot.

Следует отметить, что на вооружении Украины есть еще один ЗРК, тактико-технические характеристики которого позволяют бороться против "Кинжалов". Говорится об итальянско-французском ЗРК SAMP/T. Однако до сих пор SAMP/T не имел дела с "Кинжалом".

Так, производителем заявлено, что SAMP/T может сбивать баллистические ракеты, но пока у нас такой практики не было. Пока все такого типа ракеты сбивались ЗРК Patriot. ЗРК SAMP/T не попадались такие цели,

– рассказал Илья Евлаш в комментарии 24 Каналу.



Российские самолеты МиГ-31К с "Кинжалом" на параде к 9 мая в Москве / Фото Getty Images

Представитель Воздушных сил ВСУ рассказал 24 Каналу, что теоретически на "Кинжал" можно влиять с помощью средств РЭБ, однако это крайне сложно.

"Кинжал" – это очень высокоскоростная ракета, которая взлетает очень высоко и затем по баллистической траектории непосредственно атакует. Конечно, что на такой скорости достаточно сложно уже повлиять на ракету, когда она уже заходит на ударную траекторию. Теоретически можно влиять средствами РЭБ на "Кинжал", но пока о практически не приходится говорить, поскольку у нас не было достаточно случаев, чтобы говорить, что можно повлиять на нее и отвести РЭБом", – рассказал Евлаш.

Илья Евлаш тоже заявил, что Украине нужно много комплексов ЗРК Patriot, которые включают в себя пусковые установки и командные пункты. Кроме того, представитель Воздушных сил ВСУ отметил, что нужно очень много ракет.

Мы видим, что враг может выпускать иногда даже более ста целей различного типа. И, в частности, мы видели недавно, что Россия применила достаточно мощные и скоростные ракеты "Циркон", о которых мало что известно. Поэтому как раз с этой опасностью могут бороться комплексы Patriot,

– сказал Евлаш.

Слова представителя Воздушных сил подчеркивает заявление президента Зеленского, который заявил, что Украине не хватило ракет, чтобы защитить Трипольскую ТЭС. Глава государства в интервью PBS рассказал, что силам ПВО удалось сбить 7 из 11 ракет, которые россияне направили на Трипольскую ТЭС. Еще 4 ракеты не удалось перехватить, поскольку не было чем.

"Первые 7 мы уничтожили, 4 уничтожили Триполье. Почему? Потому что было ракет ноль. У нас закончились все ракеты, которые защищали Триполье", – подчеркнул Зеленский.

F-16 помогут в борьбе с "Кинжалами"?

Также Украина может превентивно бороться с "Кинжалами", атакуя российские инфраструктуру и аэродромы.

"Мы это делаем только нашим оружием. Оружие партнеров мы используем только на территории Украины", – отметил Евлаш.

Он добавил, что Украине нужны системы ПВО, как Patriot, поскольку они смогут эффективно бороться против носителей ракет "Кинжал". Также лишними в этой борьбе не будут истребители F-16, которые Украина вскоре должна получить от партнеров.

И сами F-16, которые, в частности, будут выполнять сдерживающую функцию в противостоянии с этими ракетоносителями,

– сказал Евлаш.

Что дает изучение обломков ракет

Украинские военные сбили немало российских "Кинжалов", благодаря чему эксперты имеют возможность изучать ракеты врага. Изучением обломков занимается Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз, который, среди прочего, устанавливает и тип ракет.

"После обстрелов их группы выезжают на место, собирают там остатки от этих ракет и уже непосредственно проводят экспертизу", – сказал Евлаш.

По словам представителя Воздушных сил ВСУ, информация от экспертов, которую получают военные, чрезвычайно важна.

"Информацией, которую получают специалисты, они делятся с нашими военными, с нашими спецслужбами, которые в дальнейшем могут более эффективно противодействовать такому типу ракет", – резюмировал Евлаш.

Ситуаций, как с Трипольской ТЭС может стать больше

С одной стороны, на Западе вроде и понимают, что Украине критически важно усилить ПВО. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что дешевле купить Patriot, чем восстанавливать разрушенную Россией ТЭС.



ЗРК Patriot, который способен сбивать ракеты "Кинжал" / Фото Getty Images

Однако слова главы МИД Дмитрия Кулебы демонстрируют другую сторону медали, в частности, промедление партнеров. Глава МИД рассказал, что его команда обнаружила более 100 "свободных" ЗРК в соседних странах, но никто не хочет дать систему даже в аренду.

Я чувствую, как будто бьюсь головой о стену. Хотя я дипломат и должен был бы разбирать эту стену кирпичик за кирпичиком. Но поскольку такая дипломатия не работает, мне хочется удариться о стену. Я просто не понимаю, почему этого не происходит,

– сказал он.

Ироничности ситуации добавляет тот факт, что пока Запад медлит с помощью Украине, те же самые партнеры помогли Израилю отбить массированную атаку Ирана. Во время атаки иранцев было уничтожено 99% целей. Говорится о крылатых и баллистических ракетах и печально известных для украинцев "Шахедах". Но США, к сожалению, сразу заверили, что не будут защищать небо над Украиной, как это было в случае с Израилем.

Поэтому, чем дольше партнеры Украины будут медлить, тем чаще могут происходить случаи, как с Трипольской ГЭС, когда на перехват российских ракет банально нет боеприпасов.

Илья Евлаш в комментариях медиа заявлял, что украинские защитники неба делают максимум с теми ресурсами, которые имеют. Но для того, чтобы отражать российские атаки, Украине необходимы западные ракеты, ведь наше государство не производит такие боеприпасы.

Часть украинцев уже почувствовала последствия недавних атак России, в частности Харьков остался без света. Издание Financial Times писало со ссылкой на украинских официальных лиц, что убытки, которые нанесла Россия, не так масштабны, но хуже, чем зимой 2022 – 2023 годов. Однако худшее может быть только впереди, если Запад в лице США не объединится вокруг Украины уже сейчас.