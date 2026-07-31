Вперше з 2025 року Росія застосувала ракету KN-23: у Reuters вказали на тривожний сигнал

Під час масованої атаки 30 липня Росія вперше за тривалий час застосувала північнокорейську балістичну ракету KN-23. Востаннє окупанти могли бити нею по Україні аж у серпні 2025 року.

Саме ракетою KN-23 Росія вдарила по приватному будинку у Радушному, що біля Кривого Рогу. Там загинули шестро людей, серед яких троє дітей. Доля ще чотирьох дітей цієї родини, а також їхнього півторарічного онука, залишається невідомою.

Чому Росія знову почала бити північнокорейською балістикою?

Як повідомило військове джерело Reuters, Росія вже била північнокорейськими ракетами по Україні. Однак їхнє перше застосування з серпня минулого року свідчить про те, що Москва отримала нові запаси цієї зброї

За словами співрозмовника видання, використання північнокорейських ракет вписується в тенденцію, за якої Росія дедалі частіше застосовує балістичні ракети, зокрема "Іскандери". Перехоплювати такі ракети можуть лише американські системи ППО Patriot. А Україна зараз переживає гострий дефіцит ракет-перехоплювачів до цих систем.

Військове джерело зазначило, що українські радари зафіксували дві траєкторії польоту, характерні для північнокорейських балістичних ракет малої дальності KN-23 або KN-24, які летіли в напрямку Кривого Рогу.

За його словами, дві радіолокаційні траєкторії зазвичай означають запуск чотирьох ракет. Про інші місця їхнього влучання йому не було відомо.

Для остаточного підтвердження фахівці мають дослідити уламки ракети, знайдені на місці удару. Це розслідування ще триває, однак співрозмовник Reuters заявив, що впевнений у північнокорейському походженні ракети.

Росія почала застосовувати північнокорейські ракети KN-23 і KN-24 проти України наприкінці 2023 року.

За словами джерела, ці ракети мають потужнішу бойову частину та більшу дальність польоту, ніж російські балістичні ракети "Іскандер", хоча поступаються їм у точності.

Нагадаємо, що Росія і КНДР продовжують тісно співпрацювати у військовій сфері.

У 2024 році Північна Корея направила до Росії 14 тисяч військових, щоб допомогти російським силам відбити українську операцію в Курській області. Крім того, Пхеньян постачає Росії мільйони артилерійських снарядів.

Минулого тижня Зеленський заявив, що Кремль хоче залучити ще 30 тисяч північнокорейських військових. Росія вже готується прийняти їх у Воронезькій області.