Керівник аналітичного центру "Вежа" Валерій Клочок розповів 24 Каналу, що російська ракета не вперше залітає в повітряний простір Польщі. Проте реакція польської влади залишається такою самою, як під час попередніх випадків.

До теми Вимагатимемо пояснень, – МЗС Польщі про залітання російської ракети в повітряний простір країни

Просто спостерігали

Він припустив, що траєкторія російської ракети була запрограмована, щоб обійти системи протиповітряної оборони, які є в Україні, і зайти із заходу. Тому польська сторона імовірно була використана для того, щоб здійснити терористичні атаки проти України.

Цю історію можна розцінювати як апробацію, якщо згадати попередні випадки, коли російські ракети залітали на територію Польщі. Хоча що ще росіянам пробувати, якщо з Польщею все зрозуміло. Росія вже переконалась, що поляки жодним чином на це не відреагують,

– зазначив керівник аналітичного центру "Вежа".

Польща, як і НАТО, імовірно керуються тим, що не потрібно вдаватися до ескалації з Росією. Тому в Кремлі чітко зрозуміли, що Альянс не буде відповідати в такому форматі, і вони можуть використовувати територію Польщі для атаки по Україні.

Сьогодні Росія використовує територію Польщі для атаки по Україні, і ми маємо доносити цей тезис по всьому світу. Поляки мають нести відповідальність за те, що вони дотичні до того, що українців фактично обстрілюють,

– наголосив Клочок.

У зв'язку з цим виникає питання, зазначив він, якщо Польща – наш партнер, то чому не попередила цю атаку проти України, а просто спостерігала, як ракета летить на нашу територію.

Зверніть увагу! Росія не вперше запускає свої ракети в повітряний простір Польщі. 15 листопада 2022 року під час ракетної атаки Росії по Україні на території Польщі (в селі Пшеводув) відбувся вибух, внаслідок якого загинули двоє людей. А 29 грудня 2023 року російська ракета також залітала у повітряний простір Польщі, а потім вилетіла назад – на територію України.

Не досягли домовленостей

Раніше Україна проводила переговори із союзниками про використання спільної системи протиповітряної оборони з країнами-партнерами. Однак домовленостей так і не було досягнуто.

Водночас Україна могла б укласти угоду з Польщею чи з Румунією, наприклад, про те, що якби російська ракета підлітала до їхнього кордону на відстані 50 кілометрів, вони мали б її збити. Також мали б зробити відповідне попередження для росіян про те, що розцінюють наближення таких цілей до кордону країн-членів НАТО як пряму загрозу і будуть зобов'язані збивати ці ракети на території іншої країни.

"Західні країни запроваджують санкції проти Росії, а зробити елементарну річ – збити ракету, яка летить вбивати українців, не можуть", – підкреслив Валерій Клочок.

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