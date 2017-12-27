Ракета-носій з першим ангольським супутником успішно стартувала у космос
02:43, сьогодні 100 Читать новость на русском
Ракета-носій "Зеніт-2СБ" з першим національним ангольським супутником AngoSat успішно стартувала з космодрому Байконур у Росії.
Про це пише "Громадське". На орбіту супутник має вийти 27 грудня вранці. Супутник, ракета і блок AngoSat виготовлені в РКК "Энергия" на замовлення уряду Анголи.
Космічний апарат, якщо все складеться за планом, повинен забезпечити мовлення на певних діапазонах на території всієї Африки.
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Джерело: 24 Канал
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