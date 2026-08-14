"Лише божевільний скаже це": у Польщі спалахнула суперечка через ракети до Patriot для України

Колишній міністр оборони Польщі Маріуш Блащак різко засудив наміри чинного уряду передати Україні додаткові ракети для систем протиповітряної оборони Patriot. Проте, в Міноборони країни різко відповіли політику.

Про це пише Polsat News.

Які суперечки виникли у Польщі щодо передачі ракет Україні?

Колишній міністр оборони Польщі Маріуш Блащак різко засудив наміри чинного уряду передати Україні додаткові ракети для систем протиповітряної оборони Patriot. Політик вважає, що таке рішення ставить під загрозу безпеку польських міст та громадян.

Реакцію викликала заява заступниці міністра оборони Магдалени Собковяк-Чарнецької про ймовірне ухвалення відповідного рішення найближчими днями.

Це абсолютно неприйнятно. Ці ракети були придбані для того, щоб захищати польський повітряний простір, польські міста та польські родини,

– написав Блащак.

Він також звинуватив уряд Дональда Туска у роздачі озброєння на шкоду власній державі. Водночас чинне керівництво польського оборонного відомства має іншу позицію щодо захисту повітряного простору.

Своєю чергою, міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш підтримує ідею посилення української ППО. За словами заступника міністра Цезарія Томчика, твердження про те, що передача двох-трьох ракет може суттєво послабити оборонні можливості Польщі, є безпідставними.

Він наголосив, що українська протиповітряна оборона знищує цілі ще до того, як вони можуть досягнути польського повітряного простору. "Лише божевільний" може, на його думку, використовувати аргумент про втрату Польщею спроможностей через передачу такої кількості ракет Україні.

Нагадаємо, у липні Міністерство оборони Польщі офіційно підтвердило передачу Україні п'яти ракет PAC-3 для систем Patriot. Тоді про це рішення також оголосив прем'єр-міністр Дональд Туск після інциденту з прольотом російської повітряної цілі.

Президент Володимир Зеленський зазначав, що у 2026 році Україна має менше ракет-перехоплювачів, ніж торік, тоді як Росія вдвічі збільшила кількість засобів повітряного нападу. За його словами, отримання хоча б 5% від американських запасів ракет до Patriot допомогло б країні пройти зиму.