Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що оперативна дальність ракети Х-101 – близько 5500 кілометрів.

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Вони можуть довго летіти до цілі

Як наголосив Світан, швидкість польоту цієї ракети може становити близько 850 – 900 кілометрів за годину. Тому вони можуть і по 2 – 3 години летіти до цілі. Там встановлений турбореактивний двигун, який може досить довго працювати залежно від палива.

Інколи окупанти використовують ці ракети не лише, щоб спробувати уразити ціль. Вони також намагаються виявити, де розташовані елементи української ППО.

Вона може довго "висіти" в повітрі. Росіяни спеціально запускають деякі такі ракети для прокладання маршрутів. Вони також намагаються "підсвітити" деякі наші ЗРК, які розташовані поблизу маршрутів. Окупанти намагаються відстежити алгоритм роботи нашої ППО,

– сказав Світан.

Військова допомога для України: коротко