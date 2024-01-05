Крилаті ракети Х-32, оснащені касетними боєприпасами, досить небезпечні. Це 24 Каналу пояснив авіаційний експерт Богдан Долінце.

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Можуть завдати більшої шкоди

Богдан Долінце зазначив, що оснащення касетним боєприпасом – це розширення функціонала ракети. З одного боку, ефективність ракети зменшиться. Також зменшиться бойова маса, вона становитиме 250 – 300 кілограмів. Раніше ракети могли нести 450 – 500 кілограмів вибухівки.

З іншого боку, замість одного заряду, який вибухає в одному місці, буде випускатися декілька десятків касетних боєприпасів. Вони будуть одночасно вибухати.

Ворогу це дозволяє розв'язати декілька завдань. Насамперед збільшити площу ураження. Також це збільшує наслідки ураження. Тобто маючи меншу проникаючу силу, ці касетні боєприпаси у різних частинах об'єкта, в який потрапляють, вибухають. Тобто можуть завдавати значно більше шкоди,

– підкреслив він.

Якщо говорити про десятки вибухів касетних боєприпасів у різних частинах приміщення або інфраструктурного об'єкта, то вони завдають декілька десятків, хоч і менших, але теж уражень. Це може виводити з ладу більшу кількість обладнання, тому це небезпечно.

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