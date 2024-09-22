24 Канал закликає жителів областей, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття. Адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

До теми Росія 8 годин тероризувала Київщину "Шахедами": які наслідки ворожої атаки

Що відомо про повітряну тривогу

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

22:06, 22 вересня Де зараз лунає тривога в Україні: дивіться на карті

22:03, 22 вересня Ракета на Чернігівщині курсом на Чернігів!