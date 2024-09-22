24 Канал закликає жителів областей, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття. Адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
До теми Росія 8 годин тероризувала Київщину "Шахедами": які наслідки ворожої атаки
Що відомо про повітряну тривогу
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.
22:06, 22 вересня
Де зараз лунає тривога в Україні: дивіться на карті
22:03, 22 вересня
Ракета на Чернігівщині курсом на Чернігів!
21:57, 22 вересня
Повітряні сили повідомили про рух ракети через Сумщину в південно-західному напрямку.