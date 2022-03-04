В Офісі генпрокурора розповіли про військові злочини Росії на Київщині. Від 24 лютого загарбники здійснили там 47 обстрілів цивільних об'єктів.
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Російські загарбники намагаються завдати потужного удару по цивільній інфраструктурі міст України. Напередодні вони атакували Бородянку, що у Київській області.
Джерело:телеграм-канал Офісу генпрокурора
В Офісі генпрокурора розповіли про військові злочини Росії на Київщині. Від 24 лютого загарбники здійснили там 47 обстрілів цивільних об'єктів.
Новина доповнюється…