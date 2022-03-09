У низці областей щодня оголошують повітряні тривоги. Детальніше про ситуацію у регіонах 9 березня станом на 8:00 – читайте далі.

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Київщина

Уночі проти 9 березня росіяни намагалися зайти до Ірпеня. Наші військові відбили ворожу атаку відбили. По Борисполю ввечері завдали авіаудару. Одну ракету знищили, одна влучила у технічні приміщення аеропорту. На жаль, є поранені. Область готується до евакуації з гарячих точок.

Житомирщина

Ввечері та вночі ворог наніс 2 ракетних удари. В обласному центрі окупанти зруйнували будівлю гуртожитку. Уточнюється інформація про влучання в одне з підприємств у Житомирі. Росіяни бомбардували Малин й зруйнували декілька приватних будинків. За попередніми даними, внаслідок атак загинули 9 громадян.

Запорізька область

Загарбники здійснюють перегрупування військ, щоб відновити наступ у напрямку Запоріжжя. Основні зусилля окупанти зосереджують на тому, аби створити умови для захоплення. Проте темпи їхнього просування знижені, а особовий склад – деморалізований.

Чернігівщина

У Чернігові та області (Ніжин, Остер, Десна) – постійні повітряні тривоги. Ведуться оборонні бої на підступах до обласного центру. Вночі проти 9 березня російська армія обстрілювала околиці міста. За попередньою інформацією, внаслідок цього спалахнули пожежі у 10 житлових будинків.

Сумщина

Загалом ніч там пройшла тихо, окрім міста Охтирка та району. Їх знову бомбила російська авіація. До ранку тривали перемовини щодо "зеленого коридору" із Сум. За попередньою інформацією, його знову відкрили. Напередодні він діяв з 9:00 до 21:00. Обійшлося без жертв, попри провокації ворога.



Наслідки обстрілів в Охтирці / Фото з телеграму Дмитра Живицького

Полтавщина

Зранку оголошували повітряну тривогу в Лубнах. До Полтави прибули люди, яких евакуювали з Сум. Більшість з них – українські жінки та діти, а також іноземці з Індії, Китаю та Туреччини. Далі люди поїхали залізницею у західні області. Натомість тим, хто захотів залишитися, надали прихисток.

Луганщина

Ворог обстріляв Сєвєродонецьк (загинула людина), Рубіжне та Кремінну. Через влучання снарядів спалахнули пожежі у житловому секторі. По області відсутній газ, частково вода та світло. Практично немає інтернету та зв'язку. Місцеві мешканців переходять на національний роумінг.



Ворог обстрілює Луганщину / Фото з телеграму Сергія Гайдая

Донеччина

У Краматорську була повітряна тривога. Не надійшов гуманітарний вантаж до Маріуполя. Росіяни бомбили авіацією будівлю Червоного Хреста – міжнародного та українського. У місті ситуація вкрай складна – немає води, електрики, газу, їжі та ліків. У Волновасі – також стабільно погано. Тривають бої, але місто під контролем ЗСУ.

У Новолуганському були обстріли, там пошкоджено газогін та будинки. Про жертв наразі не повідомляли, адже немає можливості обстежити завали. В інших населених пунктах області ситуація відносно нормальна.

Харківщина

Обласний центр продовжує тримати оборону, активних наступальних дій з боку росіян не було. Вночі проти 9 березня була зафіксована поодинока атака околиць міста з повітря. У Харкові зловили ще одного диверсанта. Тривають бої в Ізюмі. У Чугуєві та Дергачах снаряди влучили у житлові будинки.

Зверніть увагу! Згідно з даними військових обласних адміністрацій, в інших українських регіонах ситуація поки залишається спокійною або відносно спокійною.