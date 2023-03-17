Про це 24 Каналу розповів голова Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш. Він зауважив, що окупанти здійснюють багато ракетних обстрілів по Авдіївці та позиціях наших захисників навколо міста.

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Окупанти вщент зруйнували під'їзд багатоповерхівки

Загалом упродовж доби Авдіївка зазнає десятків ударів з різних типів озброєння. Водночас по позиціях ЗСУ ворог може завдавати по кілька сотень ударів за добу.

За ніч (проти 17 березня – 24 Канал) було 4 ракетних удари й ще 4 зранку. Як наслідок склався один під'їзд 14-поверхового будинку,

– розповів очільник Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації.

Наслідки цинічного удару росіян по багатоповерхівці / Фото з телеграму Віталія Барабаша