Про це 24 Каналу розповів головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, зауваживши, що наразі ніхто не оприлюднив план перемоги України. Можна лише здогадуватися, що там. Але ЗМІ вже давали певні деталі.

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Що наразі відомо про план перемоги України

Як наголосив Ус, вже була приблизна інформація щодо чотирьох пунктів плану. А загалом він складається з п'яти пунктів.

В першому пункті йдеться про гарантії України щодо вступу в НАТО. Зрозуміло, що союзники будуть обговорювати це питання. Можливо, наша держава отримає у певному випадку гарантії, які були в Фінляндії та Швеції перед вступом.

Другий – відсутність критики за бої в Курській області. Україна не планує забирати собі цю територію. Але зараз вона потрібна, щоб наша держава мала кращу позицію, аби якнайшвидше справедливо завершити війну.

Також ЗМІ повідомляли, що у плані перемоги нібито йдеться про необхідність передавати Україні новітнє озброєння. Зараз Сили оборони отримують порівняно стару техніку. Новітніх зразків зброї не так і багато.

Безперечно там йдеться і про продовження економічної підтримки. У цьому контексті потрібно буде тиснути, аби наша держава нарешті отримала заморожені російські активи. Це питання вже надзвичайно довго тягнеться. Захід мав би показати – якщо якась країна кидає виклик світоустрою, то її активи будуть передані супротивникам.

Глянемо, чи будуть саме ці пункти обговорюватися. Чи вони там дещо інші. Розумію, що є великий скепсис на Заході. Але він традиційний через їхню занадто велику обережність. Але вона не мала б вплинути на те, щоб бачення України було відкинуте,

– сказав Ус.

Зверніть увагу! ЗМІ повідомили певні деталі, чого можна очікувати від засідання "Рамштайн" 12 жовтня. Країни НАТО думають, аби запропонувати Україні конкретні кроки щодо вступу в НАТО.