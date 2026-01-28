"Приховати це неможливо": у якому стані насправді Рамзан Кадиров зараз
- Рамзан Кадиров хворіє через невдалу пересадку нирки, але не при смерті. Кадиров постійно на гормонах, що ускладнює його стан.
- Владу в Чечні планують передати його сину Адаму.
Президент Чечні Рамзан Кадиров хворіє після невдалої пересадки нирки, постійно на гормонах, але поки не при смерті. Фаворитом серед наступників є його син Адам.
Письменник, публіцист та громадський діяч Ростислав Мурзагулов пояснив 24 Каналу, що Рамзан сподівається прожити ще кілька років, щоб передати владу.
Чи справді Кадиров при смерті?
Мої джерела з ОАЕ повідомили, що Кадиров не при смерті. Айшат, дочка Рамзана, нікуди не виїхала з Еміратів – вона там охороняє свої володіння на островах Пальм, куди вивозять все сімейне золото. Рамзан дійсно чахне, але ніяк не помре,
– сказав Мурзагулов.
Кадиров довіряє дочці, тому саме вона командує вивезенням сімейного майна в ОАЕ, бо якщо після його смерті владу отримає хтось не з родини, майно можуть конфіскувати. Якби батько справді почав помирати, вона б обов'язково повернулася через їхні теплі стосунки.
Стан у Кадирова справді важкий, бо пересаджена нирка прижилася погано. Тому він постійно на гормонах, що робить для нього будь-який нежить складною хворобою. Тому набрякає, погано говорить і ходить.
"І це вже неможливо приховати навіть у чеченському медіапросторі", – зазначив Мурзагулов.
З усіма своїми хворобами Рамзан може померти через місяць, а може прожити ще кілька років.
Я бачив людей, які жили з пересадкою нирки – один знайомий прожив 6 років після пересадки. Так що у Рамзана ще, можливо, є якийсь час у запасі,
– пояснив Мурзагулов.
Чи готує Кремль наступника Кадирова заздалегідь?
Кремль не готується наперед і діє за принципом "буде день – буде їжа". Всі розмови про те, що продумують наступника Кадирова – це неправда, бо Адаму передавали повноваження ще з неповнолітнього віку. Раніше в Москві для контактів з чеченською верхівкою шукали підхід через Адама Делімханова.
Зараз це більше Адам Кадиров. Коли він перебуває в Москві, люди воліють їхати до нього і через нього з'ясовувати питання з Чечнею. Так, він фаворит, але неповнолітнього не поставиш,
– зауважив Мурзагулов.
Рамзан спочатку робив ставку на старшого сина Ахмата, але той виявився "простуватим" і отримав лише посаду віцепрем'єра. Тому Рамзан так злякався через аварію Адама, хоча той отримав лише незначні травми без загрози життю.
Що ще відомо про ситуацію в Чечні?
- Через проблеми з нирками Рамзан Кадиров знаходиться у власній лікарні в Чечні.
- У Москві активно ведуться обговорення потенційних кандидатів на посаду глави Чечні, серед яких називають Магомеда Даудова, Апті Алаудінова та Ахмата Кадирова.
- 16 січня Адам Кадиров потрапив у ДТП у Грозному, отримавши травми щелепи, селезінки та обличчя, проте вже одужує.