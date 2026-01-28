"Приховати це неможливо": у якому стані насправді Рамзан Кадиров зараз

Президент Чечні Рамзан Кадиров хворіє після невдалої пересадки нирки, постійно на гормонах, але поки не при смерті. Фаворитом серед наступників є його син Адам.

Письменник, публіцист та громадський діяч Ростислав Мурзагулов пояснив 24 Каналу, що Рамзан сподівається прожити ще кілька років, щоб передати владу.

Чи справді Кадиров при смерті?

Мої джерела з ОАЕ повідомили, що Кадиров не при смерті. Айшат, дочка Рамзана, нікуди не виїхала з Еміратів – вона там охороняє свої володіння на островах Пальм, куди вивозять все сімейне золото. Рамзан дійсно чахне, але ніяк не помре,

– сказав Мурзагулов.

Кадиров довіряє дочці, тому саме вона командує вивезенням сімейного майна в ОАЕ, бо якщо після його смерті владу отримає хтось не з родини, майно можуть конфіскувати. Якби батько справді почав помирати, вона б обов'язково повернулася через їхні теплі стосунки.

Стан у Кадирова справді важкий, бо пересаджена нирка прижилася погано. Тому він постійно на гормонах, що робить для нього будь-який нежить складною хворобою. Тому набрякає, погано говорить і ходить.

"І це вже неможливо приховати навіть у чеченському медіапросторі", – зазначив Мурзагулов.

З усіма своїми хворобами Рамзан може померти через місяць, а може прожити ще кілька років.

Я бачив людей, які жили з пересадкою нирки – один знайомий прожив 6 років після пересадки. Так що у Рамзана ще, можливо, є якийсь час у запасі,

– пояснив Мурзагулов.

Чи готує Кремль наступника Кадирова заздалегідь?

Кремль не готується наперед і діє за принципом "буде день – буде їжа". Всі розмови про те, що продумують наступника Кадирова – це неправда, бо Адаму передавали повноваження ще з неповнолітнього віку. Раніше в Москві для контактів з чеченською верхівкою шукали підхід через Адама Делімханова.

Зараз це більше Адам Кадиров. Коли він перебуває в Москві, люди воліють їхати до нього і через нього з'ясовувати питання з Чечнею. Так, він фаворит, але неповнолітнього не поставиш,

– зауважив Мурзагулов.

Рамзан спочатку робив ставку на старшого сина Ахмата, але той виявився "простуватим" і отримав лише посаду віцепрем'єра. Тому Рамзан так злякався через аварію Адама, хоча той отримав лише незначні травми без загрози життю.

Що ще відомо про ситуацію в Чечні?