Раптова і моторошна злива зірвала пряме включення журналістки: відео
Львівщиною ввечері 11 червня пронеслася раптова і сильна злива. Погода внесла свої корективи у роботу телевізійників і зірвала пряме включення журналістки з пункту пропуску "Шегині".
Журналістка саме мала розповісти про ажіотаж на кордоні, коли почав йти сильний дощ. Відео невдалого включення опублікували на сайті ТСН.
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Кореспондентка ТСН Марія Кужик саме перебувала на пункті пропуску "Шегині" на кордоні з Польщею. Вона мала розповісти про те, як у чергах застрягли сотні українців, які не можуть перетнути кордон.
Однак, коли журналістці довелося включатися у прямий ефір новинного випуску, дощ саме повалив сильною завісою. Марія Кужик під раптовим потоком води навіть не змогла пояснити ситуацію. Включення довелося перервати.
Злива зірвала пряме включення журналістки – дивіться відео
Злива на Львівщині 11 червня
- Весь день у Львівській області панувала спекотна погода із до +27 градусів.
- Раптово близько 17 години небо захмарилося, на вулиці стало темно.
- Протягом 40 хвилин падав сильний дощ із градом.
- У декількох місцях Львова затопило вулиці, які розташовані в низинах.
- По області негода повалила дерева, зламала паркани і огорожі.