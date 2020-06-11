Львівщиною ввечері 11 червня пронеслася раптова і сильна злива. Погода внесла свої корективи у роботу телевізійників і зірвала пряме включення журналістки з пункту пропуску "Шегині".

Журналістка саме мала розповісти про ажіотаж на кордоні, коли почав йти сильний дощ. Відео невдалого включення опублікували на сайті ТСН.

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Кореспондентка ТСН Марія Кужик саме перебувала на пункті пропуску "Шегині" на кордоні з Польщею. Вона мала розповісти про те, як у чергах застрягли сотні українців, які не можуть перетнути кордон.

Однак, коли журналістці довелося включатися у прямий ефір новинного випуску, дощ саме повалив сильною завісою. Марія Кужик під раптовим потоком води навіть не змогла пояснити ситуацію. Включення довелося перервати.

Злива зірвала пряме включення журналістки – дивіться відео

Злива на Львівщині 11 червня