Раптово помер молодий КВНщик

У Рівному несподівано помер 29-річний гравець КВН Олексій Калінчук. Про це повідомив Юрій Ліпський на своїй сторінці в Facebook.

Як пише видання Styler.rbc.uа, чоловік помер раптово, раніше він не хворів.

"Розтин показав запалення легенів, Олексій помер уві сні в суботу 30-го, а знайшли його аж у понеділок 1-го", – розповіло джерело.

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Батьки кілька днів не могли додзвонитись до Олексія, тож батько вирішив навідатись до сина. Він і знайшов тіло.

Повідомляється, що батьки не могли додзвонитися до хлопцеві 2 дні.

"Мама його відчула, що він помер і попросила Льошиного батька і брата, щоб вони поїхали до нього додому. Там його і знайшли мертвого", – додало джерело.

Чоловік помер несподівано