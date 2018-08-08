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Razer випустить геймерську мишку для шульги

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Razer випустить геймерську мишку для шульги
Razer випустить геймерську мишку для шульги / Фото з вільних джерел

Компанія Razer організувала Kickstarter-програму для збору коштів на випуск ігрової мишки Naga Trinity, яку пристосують спеціально для шульги. Варто відзначити, що наразі за новинку просять від 89 доларів.

Про це повідомляє Hexus.

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Маніпулятор Razer Naga Trinity дебютував восени минулого року. Головна особливість пристрою – змінні бічні панелі з кнопками, призначеними для великого пальця руки. Комплект включає відразу три панелі. Так, модуль з 12 кнопками підійде для масових багатокристувацьких проектів. Панель з 7-кнопковим колесом призначена для багатокористувацьких ігор. Нарешті, для повсякденного використання підійде третя мінімалістична панель з двома кнопками.

Геймерська мишка Razer Naga Trinity
Геймерська мишка Razer Naga Trinity

Миша для шульг Razer Naga Trinity Left-Handed Edition повинна отримати аналогічну конструкцію в дзеркальному відображенні. Тобто, змінні панелі будуть встановлюватися в правій бічній частині корпусу.

Постер нової модифікації геймерської мишки Razer Naga Trinity Left-Handed Editionс
Постер нової модифікації геймерської мишки Razer Naga Trinity Left-Handed Edition

На організацію випуску маніпулятора компанії Razer потрібно значна сума – 990 000 доларів. Поки залучено лише близько 30 000 доларів, але до закриття скарбнички залишається більше трьох тижнів.

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Зараз зарезервувати мишку Razer Naga Trinity Left-Handed Edition можна, пожертвувавши 89 доларів (близько 2 360 гривень) або більше. Поставки планують організувати влітку наступного року (за умови, якщо Kickstarter-програма виявиться успішною).

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Теги: Ґаджети Техно Ігри
Джерело: 24 Канал
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