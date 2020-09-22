Малоймовірно, що новий закон про столицю України приймуть ще до місцевих виборів. Все через брак часу для аналізу проєкту під час передвиборчої кампанії.

Більшість депутатів будуть займатися передвиборчою кампанією. Про це спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив в ефірі телеканалу "Прямий".

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Глава Ради не знає, чи комітет подавав законопроєкт для розгляду на наступні пленарні тижні.

На цьому тижні у нас робота в комітетах і, дивлячись, що вони візьмуть і встигнуть розглянути. Буде багато залежати від того, що потрапить до порядку денного пленарних тижнів,

– пояснив Разумков.

Тому спікер зазначив, що навряд чи закон приймуть перед виборами, адже не встигнуть розглянути його в повному обсязі.

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