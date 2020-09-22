Разумков розповів, чи приймуть закон про столицю до виборів
Малоймовірно, що новий закон про столицю України приймуть ще до місцевих виборів. Все через брак часу для аналізу проєкту під час передвиборчої кампанії.
Більшість депутатів будуть займатися передвиборчою кампанією. Про це спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив в ефірі телеканалу "Прямий".
До теми Що не так із законом про столицю: експерт дав чітку відповідь
Глава Ради не знає, чи комітет подавав законопроєкт для розгляду на наступні пленарні тижні.
На цьому тижні у нас робота в комітетах і, дивлячись, що вони візьмуть і встигнуть розглянути. Буде багато залежати від того, що потрапить до порядку денного пленарних тижнів,
– пояснив Разумков.
Тому спікер зазначив, що навряд чи закон приймуть перед виборами, адже не встигнуть розглянути його в повному обсязі.
Закон про столицю: що відомо
- Його Верховна Рада ухвалила в першому читанні ще у жовтні 2019 минулого року.
- Профільний комітет 14 липня рекомендував парламенту ухвалити документ у другому читанні.
- Закон передбачає, що глава КМДА не зможе поєднувати посаду з будь-якою іншою, отже – й посадою мера.
- Загальний склад Київради хочуть скоротити до 80 депутатів. Вибори депутатів Київради відбуватимуться за пропорційною системою в багатомандатних виборчих округах з відкритими списками.
- Вибори мера мають проводити за мажоритарною системою в єдиному одномандатному виборчому окрузі.