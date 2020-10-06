Разумков заявив, що заяв від "слуг народу" про вихід із монобільшості не отримував
Кількість нардепів у фракції партії "Слуга народу" наразі не зменшилась. Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не отримував жодних заяв про вихід або виключення парламентаріїв зі складу монобільшості.
Коаліція працює, а в Раді приймають закони. Хоча коронавірусний режим дещо гальмує ефективну роботу парламенту. Про це спікер Ради заявив в ефірі одного з телеканалів, повідомляє 24 канал.
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За його словами, станом на 6 жовтня кількість народних депутатів у фракції "Слуга народу" не зменшилась.
Ані від фракції, ані від народних депутатів до мене як до Голови Верховної Ради заяв про вихід або виключення з фракції монобільшості не надходило,
– зазначив Разумков.
Нагадаємо, на 7-му позачерговому з’їзді партії "Слуга народу" Володимир Зеленський заявив, що Верховна Рада нинішнього скликання наразі не дійшла до варіанту розпуску.
Що цьому передувало
- 13 вересня Разумков в ефірі одного з телеканалів заявив, що не бачить підстав для дострокового припинення повноважень парламенту дев'ятого скликання.
- Згодом він додав, що монобільшість станом на 22 вересня налічує 246 народних депутатів, що унеможливлює розпуск парламенту на підставі відсутності коаліції.