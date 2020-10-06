Кількість нардепів у фракції партії "Слуга народу" наразі не зменшилась. Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не отримував жодних заяв про вихід або виключення парламентаріїв зі складу монобільшості.

Коаліція працює, а в Раді приймають закони. Хоча коронавірусний режим дещо гальмує ефективну роботу парламенту. Про це спікер Ради заявив в ефірі одного з телеканалів, повідомляє 24 канал.

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За його словами, станом на 6 жовтня кількість народних депутатів у фракції "Слуга народу" не зменшилась.

Ані від фракції, ані від народних депутатів до мене як до Голови Верховної Ради заяв про вихід або виключення з фракції монобільшості не надходило,

– зазначив Разумков.

Нагадаємо, на 7-му позачерговому з’їзді партії "Слуга народу" Володимир Зеленський заявив, що Верховна Рада нинішнього скликання наразі не дійшла до варіанту розпуску.

Що цьому передувало

13 вересня Разумков в ефірі одного з телеканалів заявив, що не бачить підстав для дострокового припинення повноважень парламенту дев'ятого скликання.

Згодом він додав, що монобільшість станом на 22 вересня налічує 246 народних депутатів, що унеможливлює розпуск парламенту на підставі відсутності коаліції.

Зверніть увагу! За інформацією КВУ, з початку 2020 року у депутатів монобільшості показники підтримки рішень Ради погіршилися. У період із вересня по грудень 2019 року в середньому прийняті закони підтримували 228 народних депутатів "Слуги народу". А із січня по липень 2020 року показник підтримки знизився до 220 депутатів.