Та російському диктатору абсолютно наплювати, враховуючи його ставлення до своїх громадян. Про це 24 Каналу заявив політтехнолог Борис Тизенгаузен. Він зазначив, що бункерному діду важливо "показати", принаймні, імітувати якийсь "результат" на фронті.

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"Кордон великий. Скільки туди сил потрібно… у Росії їх просто немає. Доведеться оголювати фронт та зменшувати угруповання на ключових напрямках", – наголосив політтехнолог.

На його думку, якби російські добровольці не заходили б на Бєлгородщину, то російський диктатор взагалі б звідти усіх би прибрав.

"Не думаю, що він буде захищати. Навпаки, йому ця картинка "Боже, ми всі плачемо, нас обстрілюють" – напевно навіть чимось допоможе. Показати, що "дивіться, який опонент – злодій", – сказав Тизенгаузен.

Чи буде бункерний дід захищати Бєлгородську область: дивіться відео

Проблема для Путіна

Коли російський президент ухвалив рішення щодо мобілізації, він прекрасно усвідомлював, що на забій відправляє 300 тисяч росіян.

Про яку турботу щодо кількох тисяч громадян прикордонних населених пунктів ми говоримо? Для нього це може бути проблема, якщо російські добровольці підуть далі,

– зауважив політтехнолог.

Борис Тизенгаузен додав, що за словами одного з американських експертів, якщо, наприклад, російські добровольці у великій кількості зайдуть до Росії й будуть просуватися, не зустрічаючи спротиву, то вони цілком можуть заходити в тил російського угруповання.

"Цікава теорія", – вважає політтехнолог.

Що відбувається в Бєлгородській області