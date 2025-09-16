На порталі War&Sanctions з'явилася інформація щодо російського БпЛА "Герань-3" з турбореактивним двигуном. Росія почала застосовувати його проти України нещодавно.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головне управління розвідки. "Герань-3" є аналогом іранського реактивного БпЛА Shahed-238.

Дивіться також Індія та Китай спонсорують війну Росії проти України: чи можуть санкції Трампа завдати їй смертельного удару

Що відомо про "Герань-3"?

Розвідка поділилася 3D-моделлю, складовими та іноземною компонентною базою так званої "російської локалізованої версії".

У ГУР розповіли, що у "Герані-3" використовується китайський турбореактивний двигун Telefly JT80. Завдяки ньому дрон здатен рухатися зі швидкістю від 300 до 370 кілометрів за годину, долаючи відстань до 1000 кілометрів.

Максимальну швидкість до 370 кілометрів за годину "Герань-3" набирає переважно в зонах дії українських засобів ППО та РЕБ, у зонах застосування БпЛА-перехоплювачів і на термінальних етапах польоту при зниженні на ціль,

– повідомили експерти.

Компонування модулів і електронних блоків здебільшого не відрізняється від бензинових версій "Герань-2" серії "Ы": зокрема, включає стандартну інерційно-навігаційну систему SADRA, блок вимірювання повітряного тиску (ADC), блок розподілу потужності (PDU) тощо.

Для захисту від РЕБ в "Герань-3" використовують завадозахищену супутникову навігаційну систему з адаптивною антенною решіткою (CRPA) на 12 елементів – "Комєта-М12".

Компоненти у БпЛА "Герань-3" / фото ГУР

Всередині російського дрона знайшли 45 іноземних компонентів. З них половина була від американських виробників, 8 від китайських, 7 швейцарських, 3 німецьких, 2 британських і 1 від японського виробника.

Згідно з наявними даними, на реактивні "Герані-3" також встановлюється камера та система передачі відео з БпЛА "Герань-2" серії "Ъ".

Що відомо про атаки дронами та протидію їм?