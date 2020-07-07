У раді з'явився закон, який зобов'язує всіх користуватися послугами рієлтора у випадку продажу чи купівлі нерухомості або оренди житла. Якими є недоліки закону?

Законопроєкт №3618 про рієлторську діяльність рекомендований комітетом до розгляду Верховною Радою. Експерти вже виступили з критикою ініціативи, яка загрожує не лише учасникам ринку нерухомості, але й звичайним українцям. 24 канал дізнався, що не так з законопроєктом і чому його хочуть прийняти.

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Без рієлтора ні кроку

Українці, які захочуть продати, купити, винайняти чи здати в оренду житло, будуть змушені звертатися до рієлтора. Без нього всі ці операції будуть вважатися незаконними.

Юрій Піта, президент Асоціації фахівців з нерухомості, не схвалює цього законопроєкту і в коментарі 24 каналу заявив, що це є порушенням прав людини.

З правової точки зору проєкт закону значно обмежує права власників нерухомості на розпорядження своїм майном, яке гарантоване Конституцією України,

– говорить експерт.

Яку процедуру пропонують

Щоб здійснити будь-яку процедуру з нерухомістю: продаж/купівлю чи здача в оренду/винайм, потрібно звертатися до рієлтора.

Рієлтори будуть створювати паспорт об’єкту нерухомості та вносити його до єдиного реєстру – Єдиної інформаційної бази даних. Та у свою чергу буде у розпорядженні ще не створеної Національної федерації фахівців у сфері рієлторської діяльності.

Без рієлтора не вдасться нотаріально засвідчити факт купівлі/продажу нерухомості, а тому обійти закон не вдасться.

Рекламувати нерухомість може лише власник або рієлтор.

Як це вплине на ціни

Експерт Юрій Піта стверджує, що проєктом закону взагалі не встановлені будь-які обмеження по ціноутворенню. "Отже, максимальна величина вартості підключення та користування реєстром, вартість внесення в реєстр інформації, отримання з реєстру інформації, жодним чином не обмежена і дуже важко спрогнозувати ціни, які будуть встановлені за таке користування."

Безумовно такі нововведення призведуть до збільшення вартості послуг, як це було з послугами на ринку оцінки, коли працювали відомі майданчики,

– говорить експерт.

Рієлтори теж постраждають

Здавалося б цей законопроєкт допоможе рієлторам, адже їх послуги стануть обов'язковими і клієнтів побільшає. Проте як пояснює експерт, це далеко не так, оскільки фактично примусове нав'язування послуги ніколи у споживача не викличе ні бажання звертатися до рієлтора, ні повагу до нього.



Як законопроєкт вплине на рієлторів / Фото з відкритих джерел

Результатом такого проєкту буде вимушене звернення до рієлтора і професія від цього тільки програє. За рієлторською послугою клієнт має звертатися добровільно, тільки за таких умов він зможе по справжньому відчути її цінність,

– вважає Юрій Піта.

Крім того, створять орган, який монопольно вирішуватиме чи дозволяти тим чи іншим рієлторам працювати на ринку нерухомості чи ні.

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Вивести ринок нерухомості із тіні

Головною метою законопроєкту, як зазначають автори, є детінізація ринку нерухомості та збільшення податкових надходжень до бюджету. У коментарі 24 канал, Юрій Піта розповів, що насправді закон цій меті не служить.

"Ринок купівлі-продажу нерухомості на сьогоднішній день не перебуває в тіні, всі правочини посвідчуються нотаріально та перехід права власності реєструється в чинному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Отже, необхідність та ефективність запровадження додатково реєстру як мінімум незрозуміла", – каже експерт.

Щодо ринку оренди, то експерт має сумніви, що законопроєктом вдасться змусити власників вносити об'єкти в базу та присвоювати спеціальні реєстраційні номери.

Законопроєкт відкриває двері корупції

Законопроєкт вже встигли назвати корупційним. Першим індикатором цього є незрозуміле походження. Два роки тому Кабмін доручив робочій групі, до якої входили 4 великі організації зі сфери нерухомості (серед них АСНУ, ССНУ) розробити законопроєкт про рієлторську діяльність.Увесь це час його розробляли, допоки не з'явився законопроєкт №3618 від депутатської групи в парламенті з різних фракцій.

Я за такий закон, але проти тої редакції, яку нам підсунули. Я проти того, що роблять по-тихому, таємно. Є закон, над яким працювала робоча група 2 роки, виходить його відкидають в сторону, і тут з'являється якийсь новий закон,

– розповів Валерій Заїка з ССНУ на пресконференції.

Національна федерація фахівців у сфері рієлторської діяльності

Експерт Юрій Піта вбачає у проєкті достатньо необмежені повноваження федерації, яка має регулювати ринок. Це орган, який мають створити для того, щоб регулювати та контролювати діяльність рієлторів на ринку нерухомості. Він також матиме повний доступ до бази реєстру рієлторів. До федерації входитимуть по одному представнику від кожної організації на ринку нерухомості. Це одна з причин, чому орган може стати корупційним.

На ринку нерухомості є 3 великі організації, до яких входить понад тисячу учасників. Проте є ще низка малих організацій, які включають 3-5 учасників. Ще більше таких організацій можуть створити, щоб мати вплив на федерацію. Адже кожна організація – неважливо чи це 3 людини, чи 1 500 людей – відсилає по одному делегату. Відтак федерацію зможе контролювати той, хто має вплив на малі організації.

Валерій Головін з АСНУ вважає, що за цим законопроєктом стоїть народний депутат Антон Яценко, який через тіньові організації зможе контролювати федерацію. Раніше його пов'язували з корупційною схемою по оцінці майна, на якій заробили 700 мільйонів гривень, більш відомою як "майданчики Яценка".



Депутат Антон Яценко

Що таке "майданчики Яценка"? Це – авторизовані електронні майданчики, які з'явилися в кінці 2017 року в ході прийняття держбюджету на 2018 рік. Зокрема, одна з поправок до Податкового кодексу передбачала появу посередників в процесі внесення звіту про оцінку нерухомості в єдину базу.



Сервіс пересилав за гроші дані оцінювача в Єдину базу Фонду державного майна. Схему пов'язують з народним депутатом Антоном Яценком. Згодом ці схеми ліквідували.

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Хто може стати рієлтором

Ще одне поле для корупції – отримання сертифікату, що дозволяє бути рієлтором. У законопроєкті передбачено, що рієлтором може стати будь-яка людина з повною освітою (тобто достатньо закінчити школу), яка пройшла курси та отримала сертифікат. експерти побоюються, що цей сертифікат можна буде купити.