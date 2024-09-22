Як з'ясувалося, чоловік оплачує чужі рахунки вже майже два десятиліття. Про це повідомляє 13 News.

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Економив на електроенергії, але платив більше

За останні місяці Кен отримав справді великий рахунок. Це насторожило чоловіка, тому він купив прилад, який показує кількість ват, що виділяє його техніка в будинку.

Я намагався економити електроенергію і знизити витрати, тому що вона ставала дуже дорогою. Я постійно виходив на вулицю, щоб перевірити лічильник... і не міг у це повірити,

– каже американець.

Чоловік живе в багатоквартирному комплексі у Вакавіллі. Він не здогадувався, що оплачує комунальні послуги за сусіда. Кен думав, що стався витік або хтось краде його електрику, або лічильник несправний.

Вже коли енергетична компанія відправила працівника для перевірки, власник дізнався причину. Квартира чоловіка просто була під'єднана не до того лічильника.



Американець, який сплачував чужі комунальні / Фото knop

Це може тривати 18 років

Кен живе в одній і тій самій квартирі з 2006 року, тому вважає, що платить за сусіда вже 18 років.

Зараз я почуваюся безсилим, тому що не можу контролювати свій лічильник. Я просто сподіваюся, що ця історія допоможе іншим. Я можу бути не єдиним,

– сказав американець.

За повідомленням енергокомпанії, помилку виправлять аж наступного розрахункового циклу.