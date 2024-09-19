Робітники перетворили тритижневий проєкт з ремонту на дворічний кошмар. І замість 60 тисяч фунтів власник з дружиною витратили 100 тисяч, повідомляє видання Mirror.

Зверніть увагу Якась безвихідь: чоловік не може продати будинок, бо поруч встановили туалет

Ремонт затягнувся на роки

Історія почалася у вересні 2022 року. Сім'я заплатила компанії з відмінною оцінкою майже 24 тисячі фунтів. Майстри мали встановити нову кухню, переобладнати частину гаража на комору і підсобне приміщення, а також зробити ванну кімнату в одній зі спалень нагорі.

Компанія попередила про те, що нерухомість буде непридатна для проживання під час будівництва. Малкольм разом із дружиною Террі вирушили у тритижневу відпустку. За кілька днів до від'їзду чоловікові сказали, що будівельники відстають від графіка на тиждень. Сім'я продовжила поїздку, зупинившись ще на шість ночей у готелі.

Повернувшись додому, подружжя побачило, що будинок повністю брудний, а що гірше – води та опалення нагорі немає. Пара заселилася в місцевий готель на два тижні.



Ремонт був незавершеним / Фото The Mirror

Чоловік залишився без грошей

Малкольм почав хвилюватися, думав, що ремонт не завершиться. Він написав у компанію, заявивши, що будівельники не виконали роботу, і що він хоче, щоб ті пішли. На прохання повернути гроші, у компанії відреагували негативно, а всі звинувачення відкинули.

Майстри не виконали ремонт за обіцяний термін / Фото The Mirror

Чоловік не мав іншого вибору, аніж найняти нового підрядника. Два роки потому він залишився без пенсійних накопичень. Малкольм навіть продав своє авто, щоб покрити ще один тиждень роботи і матеріалів. Попри такі жертви, проєкт досі не завершений.