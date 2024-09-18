Британець стверджує, що ні він, ні його сусіди не знали про встановлення туалету. А він смердить і має жахливий вигляд. Чоловік побоюється, що через це не зможе продати будинок, пише Daily Star.

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Будинок не хочуть купувати через туалет

Бретт опинився в стресовій ситуації. Він має продати будинок, оскільки більше не може виплачувати щомісячну іпотеку (1800 фунтів).

Відтоді як встановили туалет, у нього з'явилося всього два перегляди на оголошенні. Чоловік каже, що тепер його будинок став непридатним для продажу.

Я просто не міг у це повірити. Я був просто приголомшений, коли побачив це. Я думаю, те, що вони зробили, просто ганебно. Нікому з них не сподобалося б, якби це був їхній будинок. Мені б хотілося, щоб вони зрозуміли, що це впливає на чиєсь життя. Це як жити в кошмарі. Я відчуваю неймовірний стрес через усе це, тому що мені потрібно продати нерухомість,

– сказав британець.



Одразу біля будинку стоїть туалет / Фото SWNS

Туалет встановили для водіїв автобусів. На думку Бретта, він справді потрібен, бо це кінець автобусного маршруту, але ж не саме в цьому місці.

Вони могли б розмістити його на іншому кінці розворотного майданчика, поруч із лісом. Або принаймні вони могли б розгорнути туалет так, щоб двері не відчинялися просто біля моїх вхідних дверей,

– поділився власник будинку.

Чоловік подав офіційну скаргу з приводу ситуації, на яку вже мав отримати реакцію. Та наразі йому ніхто не відповідає.