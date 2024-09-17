Хоча чоловік орендує будинок, він не розуміє, як власники можуть так з ним чинити. Пенсіонер сподівався прожити в ньому до кінця життя, пише Daily Mail.

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Орендар вклав у будинок значну суму

Тім переїхав до котеджу в англійському селі Таррінг-Невілл у 2002 році. Спершу чоловік платив тільки 720 доларів на місяць. З роками орендна плата зросла до 1,2 тисячі, що все одно значно нижче за ринкову ціну.

У травні цього року йому дали лише вісім тижнів на те, щоб покинути котедж. З того часу пенсіонер почав боротися за свої права, адже він вклав у ремонт та облаштування житла 32 тисячі доларів. На жаль, якщо чоловікові не вдасться дійти згоди з власниками, то йому загрожує примусове виселення за рішенням суду.

Це мій дім вже більш як два десятиліття. Коли вперше переїхав сюди, то це місце нагадувало пустелю. Сам облаштував ванну кімнату, кухню, встановив нові двері, обшив стіни, поміняв плінтуси й озеленив задній двір. У поважному віці я не хочу виїжджати й шукати інший прихисток. Здається, їм байдуже, що я стану безхатченком. Це огидно,

– поділився Тім.



Чоловік у вітальні зі своєю собакою / Фото Daily Mail



Ванна кімната після ремонту / Фото Daily Mail

Місцевий агент з нерухомості каже, що ринкова орендна вартість цього котеджу становить 1300 – 1400 фунтів на місяць.

Я думаю, що нерухомість такого розміру в цьому районі можна здати в оренду за приблизно 1500 фунтів стерлінгів на місяць,

– коментує агент.

За його словами, це стандартне юридичне рішення. Жодного злого умислу з боку власників немає.