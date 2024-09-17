Канадець вирішив поекспериментувати з масштабами угод і це привело його до успіху. Чоловік отримав будинок за допомогою серії з 14 обмінів.

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Чоловік міняв скріпку на різні речі, аж поки не отримав будинок

Історія почалася у 2005 році, коли Кайлу виповнилось 26 років. Чоловікові набридло платити за дорогу оренду житла в Монреалі, тому він вирішив за допомогою цікавої схеми отримати будинок. На реалізацію ідеї знадобилося трохи менше, аніж рік.

Спочатку канадець опублікував скріпку на спеціальному сайті з оголошеннями. Він виміняв її на ручку у формі риби, а ту – на дверну ручку ручної роботи. Далі за допомогою серії обмінів він отримував піч, генератор потужністю 1000 ват, "набір для швидкої вечірки", снігохід, поїздку на хутір Яхк, вантажівку, запрошення на вечір з рок-зіркою Елісом Купером.

Тоді чоловік отримав можливість зіграти роль у фільмі, яку обміняв на будинок вартістю 50 тисяч доларів. Двоповерхове житло розташоване в маленькому містечку Кіплінг.

Будинок, який британець отримав за скріпку / Скриншот відео TEDx Talks

Ми з дівчиною орендували квартиру в Монреалі, але я завжди хотів мати власний будинок. Думаю, став першим, хто спробував це зробити в інтернеті. Завжди знав, що це можливо. Будь-які бар’єри можна подолати, якщо захотіти,

– сказав Кайл.

Згодом чоловік вирішив продати двоповерховий будинок власнику ресторану, який перетворив його на тематичний заклад з назвою Paperclip Cottage Cafe. Там можна побачити велику скульптуру скріпки як нагадування про успіх.