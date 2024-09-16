Будинок площею 770 квадратних метрів більше не оформлений на ім'я колишнього власника Адамса. Хоча чоловік продовжує жити в ньому разом із дружиною, повідомляє ABC News.

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Як незнайомка намагалася вкрасти чужий будинок

Адамс розповів, що ймовірну шахрайку звуть Доун. Він дізнався про те, що незнайомка оформила договір на своє ім'я не одразу. Це сталося випадково, коли компанія з управління нерухомістю поцікавилася, чи не продає він своє житло.

Чоловік перевірив документи на будинок і зрозумів, що вони більше не оформлені на його ім'я.

З'ясувалося, що незнайомка подала неправдивий гарантійний позов на цей будинок і, по суті, намагалася його вкрасти,

– поділився справжній власник будинку.

У документах, які ймовірна крадійка подала до відділу реєстрації угод, зазначено, що Адамс є боржником її компанії з нерухомості. Регістр справ схвалив передачу прав на будинок трастовому фонду Доун.

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Що було далі

Дізнавшися про це, чоловік звернувся до Реєстру справ округу. Він довів реєстратору, що будинок належить саме йому, мовляв, незнайомка не має жодної частки. Та офіційно нічого не змінилося. Адамс не міг повірити, що таке можливо.

Вони кажуть, що абсолютно нічого не можуть зробити, щоб скасувати це. Єдине рішення – найняти приватного адвоката, і перша пропозиція, яку я отримав, коштує близько 8000 доларів за подання цивільного позову проти цієї жінки,

– зазначив чоловік.

З реєстру та прокуратури надходять електронні листи про те, що, вони співчувають Адамсу, але зробити нічого не можуть. Це, мовляв, пов'язано з обмеженнями, що передбачені законом Північної Кароліни.