Рік власноруч замінив дах, сходи, підлоги та зробив ремонт у кухні, адже він є професійним будівельником. Несподіванка сталася тоді, коли чоловік розпочав роботу в підвалі.

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Стіни почали руйнуватися

"Ми провели багато ремонтних робіт усередині та зовні, але нещодавно вирішили зробити льох у підвалі, щоб отримати трохи більше вільного простору... і щось сталося, – розповів американець зі штату Пенсильванія.

Будинок частково обвалився / Фото CBS News Pittsburgh

Бригада поквапилась евакуювати його дружину і п'ятьох дітей з будинку. Окрім того, спеціалісти додали опори для зміцнення стін, але стало гірше. Тепер будинок частково обвалився, і його необхідно знести.

Важко на це дивитися. Щоразу, коли я думаю про те, що мені доведеться почати це зносити, я розумію, що це буде важко,

– поділився Рік.

До того ж страхова компанія надіслала господарям лист про те, що не покриє збитки. Тоді сім'я найняла державного оцінювача, щоб той якось вплинув на ситуацію.

Це перетворилося на справжню битву, навіть просто спроба поговорити з компанією. Ми просили їх кілька разів, щоб дали пояснити свою позицію з цього питання, але вони просто відмовилися,

– сказав оцінювач.

Намагання сім'ї небезпідставні, бо в страховку власника входить додаткове покриття за обвалення під час будівництва. Навіть якщо бригада частково винна, страховка має покривати збиток, якщо він не був навмисним.

Наразі Кемерони переїхали в сусіднє житло, яке орендують. Сім'я чекає, щоб страхова покрила їм збитки, але водночас готуються до можливого знесення свого бажаної будинку.