Ця покупка у березні 2024 року обійшлась Оліверу в 31 тисячу доларів. На острові він живе зі своєю дівчиною.
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Пара живе на острові за 31 тисячу доларів
На острові не було житла, тому закохані звели невеличкий намет для ночівлі. Окрім того, вони також облаштували господарське приміщення. У майбутньому пара мріє збудувати літню хатинку з сауною, щоб проводити там свої канікули та відпустки влітку.
У фінів життя на дачі – це частина культури. Щоразу, коли ми їдемо на острів, то відчуваємо, що він належить нам. Дуже приємно перебувати там, бо немає сторонніх людей та галасу,
– розповів студент-міжнародник Олівер.
Хлопець зізнався, що знайшов оголошення про продаж острова на сайті з продажу нерухомості. Він стояв пусткою протягом 10 років. Початкова ціна ділянки становила 36,6 тисячі доларів.
Приватний острів, який купив Олівер / Фото Oliver Russell
Я зацікавився цією пропозицією більше заради розваги, але острів виявився дешевшим, аніж житло у місті, яке я міг собі дозволити. Далі ми почали торгуватися й зійшлись на ціні 31 тисяч доларів,
– поділився хлопець.
Вперше пара приїхала туди в червні 2024 року. Майже вся територія захаращена та здавалась непридатною для життя. Олівер почав з того, що вирубав кілька дерев, аби зробити місце для намету.
Пара живе в наметі / Фото Oliver Russell
Ми зробили з колод каркас, накрили його брезентом й придбали настил у будівельному магазині. Потім звели господарську будівлю, і зараз облаштовуємо душову кабіну, щоб мати можливість помитися, поки ми на острові,
– поділився студент.
Хлопець облаштовує душову кабіну / Фото Oliver Russell
Зараз Олівер та його дівчина Гелена проводять більшість своїх вихідних саме на острові, поки ще тепло.