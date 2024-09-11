Ця покупка у березні 2024 року обійшлась Оліверу в 31 тисячу доларів. На острові він живе зі своєю дівчиною.

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Пара живе на острові за 31 тисячу доларів

На острові не було житла, тому закохані звели невеличкий намет для ночівлі. Окрім того, вони також облаштували господарське приміщення. У майбутньому пара мріє збудувати літню хатинку з сауною, щоб проводити там свої канікули та відпустки влітку.

У фінів життя на дачі – це частина культури. Щоразу, коли ми їдемо на острів, то відчуваємо, що він належить нам. Дуже приємно перебувати там, бо немає сторонніх людей та галасу,

– розповів студент-міжнародник Олівер.

Хлопець зізнався, що знайшов оголошення про продаж острова на сайті з продажу нерухомості. Він стояв пусткою протягом 10 років. Початкова ціна ділянки становила 36,6 тисячі доларів.

Приватний острів, який купив Олівер / Фото Oliver Russell

Я зацікавився цією пропозицією більше заради розваги, але острів виявився дешевшим, аніж житло у місті, яке я міг собі дозволити. Далі ми почали торгуватися й зійшлись на ціні 31 тисяч доларів,

– поділився хлопець.

Вперше пара приїхала туди в червні 2024 року. Майже вся територія захаращена та здавалась непридатною для життя. Олівер почав з того, що вирубав кілька дерев, аби зробити місце для намету.

Пара живе в наметі / Фото Oliver Russell

Ми зробили з колод каркас, накрили його брезентом й придбали настил у будівельному магазині. Потім звели господарську будівлю, і зараз облаштовуємо душову кабіну, щоб мати можливість помитися, поки ми на острові,

– поділився студент.



Хлопець облаштовує душову кабіну / Фото Oliver Russell

Зараз Олівер та його дівчина Гелена проводять більшість своїх вихідних саме на острові, поки ще тепло.