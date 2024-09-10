Сарай Вейна нагадує мистецьке творіння, бо стіни в ньому прикрашені різними малюнками. Британець хотів створити стиль ретро.

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"Сарай року"

Будівля зведена з вторинних матеріалів, зокрема гофрованої сталі, й прикрашена вінтажними вивісками та фресками. Саме зведення тривало два тижні. Ще шість тижнів чоловік створював розписи, які він називає улюбленою частиною сараю.

Нерухомість Сарай року Стильний сарай своїми руками
Барвистий інтер'єр / Фото Wire

Лауреатів конкурсу "Сарай року" визначали шляхом відкритого голосування. Його проводили серед широкої громадськості.

Після перемоги дизайнер подякував за підтримку своїм друзям та родині, "попри їхню упередженість", а також організаторам.

Це дуже важлива подія для нас. Наближається 20-та річниця конкурсу, і ми не без подиву спостерігаємо, яких неймовірних висот досягають наші учасники з року в рік. У розпал пандемії та одразу після неї почалось відродження сараїв. Усе це завдяки винахідливості людей, які облаштовують свої робочі простори на відкритому повітрі,
– зазначив головний організатор.

Нерухомість Сарай рокуВейн відпочиває у своєму сараї / Фото Wire

Приз британця – 1000 фунтів стерлінгів (близько 54 тисяч гривень) готівкою, продукція відомого виробника фарб і сировини на суму 250 фунтів стерлінгів (13,4 тисячі гривень), а також ночівля на природі.