Сарай Вейна нагадує мистецьке творіння, бо стіни в ньому прикрашені різними малюнками. Британець хотів створити стиль ретро.

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"Сарай року"

Будівля зведена з вторинних матеріалів, зокрема гофрованої сталі, й прикрашена вінтажними вивісками та фресками. Саме зведення тривало два тижні. Ще шість тижнів чоловік створював розписи, які він називає улюбленою частиною сараю.



Барвистий інтер'єр / Фото Wire

Лауреатів конкурсу "Сарай року" визначали шляхом відкритого голосування. Його проводили серед широкої громадськості.

Після перемоги дизайнер подякував за підтримку своїм друзям та родині, "попри їхню упередженість", а також організаторам.

Це дуже важлива подія для нас. Наближається 20-та річниця конкурсу, і ми не без подиву спостерігаємо, яких неймовірних висот досягають наші учасники з року в рік. У розпал пандемії та одразу після неї почалось відродження сараїв. Усе це завдяки винахідливості людей, які облаштовують свої робочі простори на відкритому повітрі,

– зазначив головний організатор.

Вейн відпочиває у своєму сараї / Фото Wire

Приз британця – 1000 фунтів стерлінгів (близько 54 тисяч гривень) готівкою, продукція відомого виробника фарб і сировини на суму 250 фунтів стерлінгів (13,4 тисячі гривень), а також ночівля на природі.