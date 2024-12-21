Така покупка стала можливою завдяки урядовим програмам з відновлення сільських територій. Японія пропонує покинуті або порожні будинки іноземцям за доступну ціну, щоб ті не пустували, пише 24 Канал, посилаючись на Bussines Insider.

Зверніть увагу Краще, ніж у багатьох будинках: як чоловік переоблаштував вантажівку на розкішне житло

Із занедбаного будинку в затишне гніздечко

Дебора вивчала японську мову в університеті та жила в Токіо в 90-х роках. Вона давно мріяла переїхати в Японію, тож подала цю ідею чоловікові.

Тоді пара дізналася про існування акій – порожніх чи покинутих будинків у Японії, які продавали за доступні ціни.

Ми хотіли проєкт, який би став нашою новою пристрастю,

– розповіла Дебора.

Зрештою, пара обрала будинок 1868 року. Коштувало це житло 3,5 мільйона єн (близько 23 тисячі доларів).

Подружжя одразу почало відновлення з ремонту фасаду та облагородження саду. Всередині пара оновила кухню та виокремила сучасну ванну кімнату.

Японський будинок після ремонту / Фото NekoAshi Japan

І хоч під час ремонту виникало багато труднощів, Дебору та Джейсона це не лякало. Про весь процес подружжя розповідає на своєму ютюб-каналі, адже проєкт ще не завершено.

Іноземці активно купують акії

Акії стають дедалі популярнішими серед іноземців через їхню низьку ціну та відсутність обмежень на купівлю нерухомості. Покинуті будинки та квартири можуть коштувати й до 20 тисяч доларів.

Однак, варто зазначити, що японські муніципалітети приділяють особливу увагу намірам покупців.