Водій оснащив вантажівку повноцінною кухнею, куточком для сніданку та зручним ліжком. Там є навіть ванна кімната, розповідає 24 Канал, посилаючись на Realtor.com.

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Затишний будинок на колесах

Рік Халда з Огайо перетворив свій Kenworth W900L 2020 року на розкішний будинок на колесах.

Чоловік використав свій простір на максимум. Він встановив ліжко, яке складається в стіну, звільняючи місце для сніданку. На кухні є мийка, плита, мікрохвильова піч і місце для зберігання їжі, посуду та одягу. Також облаштований санвузол з душем.

Рік зазначив, що бічні двері його крихітного будинку є одним із найкорисніших зручностей. Адже йому не доводиться лізти назад до спального місця через кабіну вантажівки, щоб занести продукти.

Інтер'єр вантажівки просто чудовий / Скриншоти відео

Я багато чого готував у мікрохвильовій конвекційній печі. Велика шафа дозволяє зберігати величезну кількість їжі під час подорожей,

– розповів про переваги водій.

Спальна зона також обладнана висувною стільницею. Це одна з улюблених дрібниць його дружини.

Кожне вікно обладнане денними та нічними шторами для створення різного рівня освітленості залежно від часу доби та необхідності.

Водіння повернуло радість у життя

Рік ділиться, що дуже щасливий працювати водієм. Ця робота повернула в його життя справжню радість.

Я сподіваюся, що до кінця цього року моя дружина зможе піти на пенсію і буде постійно їздити зі мною. Ось чого я з нетерпінням чекаю,

– зізнався чоловік.

Наразі він перевозить габаритний транспорт бездоріжжям.